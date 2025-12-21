«Нульовий курс»: хто зможе навчатися безкоштовно
Бюджетні місця на «нульовому курсі» в першу чергу будуть передбачені для низки пільгових категорій, включаючи ветеранів та військових. Водночас буде передбачено й контрактне навчання, але університети мають робити його не дорожчим за 3 000 грн на місяць.
Про це розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко виданню «РБК-Україна».
Навчання на нульовому курсі поєднує в собі і державну підтримку, і можливість контрактного навчання.
На нульовому курсі за бюджетною формою навчання пріоритет надаватимуть кільком категоріям вступників:
- молодь з тимчасово окупованих і прифронтових територій, яка не мала змоги вступити під час літньої кампанії,
- військовослужбовці і ветерани,
- ті, хто повертається з полону чи демобілізується вже після завершення основного набору.
Безкоштовно зможуть навчатися вступники, які не змогли скласти НМТ з об’єктивних причин. Зокрема, через вимушений виїзд за кордон або проблеми зі зв’язком і безпекою під час тестування.
«Для вже зазначених категорій, людей що дійсно потребують підтримки — навчання оплачує держава», — каже заступник міністра.
Хто визначатиме вартість контракту
«Постанова встановлює верхню межу вартості: університет може виставити рахунок не більш як 3000 грн на місяць за одного слухача нульового курсу. Окремо за потреби держава компенсує проживання в гуртожитку для пільгових категорій», — зазначає Трофименко.
Для інших вступників нульовий курс можливий на контрактній основі: заклад вищої освіти визначатиме власну вартість, але важливо, аби це був саме нульовий курс — дотримуватись вимог, встановлених постановою до навчання.
