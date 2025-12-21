«Нульовий курс»: хто зможе навчатися безкоштовно Сьогодні 08:26 — Особисті фінанси

«Нульовий курс»: хто зможе навчатися безкоштовно

Бюджетні місця на «нульовому курсі» в першу чергу будуть передбачені для низки пільгових категорій, включаючи ветеранів та військових. Водночас буде передбачено й контрактне навчання, але університети мають робити його не дорожчим за 3 000 грн на місяць.

Про це розповів заступник міністра освіти Микола Трофименко виданню «РБК-Україна».

Навчання на нульовому курсі поєднує в собі і державну підтримку, і можливість контрактного навчання.

На нульовому курсі за бюджетною формою навчання пріоритет надаватимуть кільком категоріям вступників:

молодь з тимчасово окупованих і прифронтових територій, яка не мала змоги вступити під час літньої кампанії,

військовослужбовці і ветерани,

ті, хто повертається з полону чи демобілізується вже після завершення основного набору.

Безкоштовно зможуть навчатися вступники, які не змогли скласти НМТ з об’єктивних причин. Зокрема, через вимушений виїзд за кордон або проблеми зі зв’язком і безпекою під час тестування.

«Для вже зазначених категорій, людей що дійсно потребують підтримки — навчання оплачує держава», — каже заступник міністра.

Хто визначатиме вартість контракту

«Постанова встановлює верхню межу вартості: університет може виставити рахунок не більш як 3000 грн на місяць за одного слухача нульового курсу. Окремо за потреби держава компенсує проживання в гуртожитку для пільгових категорій», — зазначає Трофименко.

Для інших вступників нульовий курс можливий на контрактній основі: заклад вищої освіти визначатиме власну вартість, але важливо, аби це був саме нульовий курс — дотримуватись вимог, встановлених постановою до навчання.

