Мексика стала провідним ринком для китайських авто

Технології&Авто
Мексика стала провідним ринком для китайських авто
Мексика стала провідним ринком для китайських авто
За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, Мексика стала головним ринком збуту китайських транспортних засобів. Це викликано різким зменшенням експорту в росію.
Протягом перших дев’яти місяців цього року Китай відправив на російський ринок 357,7 тисяч автомобілів, що на 58% менше у порівнянні з минулим роком, в той час як Мексика імпортувала 410,7 тисяч авто. Цей результат зробив Мексику найбільшим зовнішнім ринком для китайського автопрому.

Стабільне зростання експорту автомобілів з Китаю

Об’єднані Арабські Емірати посіли друге місце з імпортом у 367,8 тисяч автомобілів. Китай за дев’ять місяців цього року експортував загалом 3,999 мільйона легкових авто, що на 12,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
За матеріалами:
autoporady.com
Авто
