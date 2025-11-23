Мексика стала провідним ринком для китайських авто Сьогодні 00:57 — Технології&Авто

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, Мексика стала головним ринком збуту китайських транспортних засобів. Це викликано різким зменшенням експорту в росію.

Протягом перших дев’яти місяців цього року Китай відправив на російський ринок 357,7 тисяч автомобілів, що на 58% менше у порівнянні з минулим роком, в той час як Мексика імпортувала 410,7 тисяч авто. Цей результат зробив Мексику найбільшим зовнішнім ринком для китайського автопрому.

Стабільне зростання експорту автомобілів з Китаю

Об’єднані Арабські Емірати посіли друге місце з імпортом у 367,8 тисяч автомобілів. Китай за дев’ять місяців цього року експортував загалом 3,999 мільйона легкових авто, що на 12,5% більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

