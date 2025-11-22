0 800 307 555
BYD завершує будівництво найбільшого у світі автозаводу

Технології&Авто
400
Китайська BYD завершує будівництво найбільшого у світі автозаводу в Чженчжоу — промислового комплексу площею 130 кв. км. Саме звідси компанія планує нарощувати виробництво електромобілів, прагнучи остаточно обійти Tesla на світовому ринку.
Про це пише Business Insider.
Чженчжоу обрали завдяки розвинутій інфраструктурі, залізничним вузлам і великій кількості кваліфікованих працівників. На підприємстві вже працюють 60 тис. людей, а сам комплекс охоплює територію, більшу за Париж чи Сан-Франциско.
BYD майже повністю забезпечує себе компонентами:
  • понад 80% деталей виробляють у компанії;
  • BYD має власне виробництво мікросхем, електродвигунів, трансмісій, силової електроніки та батарей;
  • підприємство включає дочірню Zhengzhou Fudi Battery Co., яка виробляє пресформи і готується до розширення акумуляторних ліній.
За словами медіа, попри коливання продажів, BYD може випередити Tesla і стати найбільшим виробником електромобілів у світі вже цього року.

Мегафабрика BYD: що є на території

Завод почали зводити наприкінці 2021 року, а виробництво стартувало у 2023-му. У 2024 році він випустив 540 тис. автомобілів, це приблизно один електромобіль на хвилину.
Супутникові знімки показують стрімке розширення території заводу більш ніж удвічі порівняно з 2023 роком. До комплексу додали великий тестовий майданчик, зокрема:
  • перегоновий трек площею 15 300 км. м;
  • басейн глибиною 70 м для випробувань преміального позашляховика Yangwang U8;
  • 29-метровий піщаний підйом для офроуд-тестів.
Yangwang U8 — це позашляховик вартістю майже $150 тис., що може певний час рухатися по воді та має підводне вікно для огляду.
BYD є ключовим драйвером китайського ринку електромобілів і головним конкурентом Tesla. Завод у Чженчжоу — кульмінація стратегії компанії «перевершити конкурента не технологіями, а масштабом». Масові інвестиції в інфраструктуру, власні компоненти й виробничі потужності дають змогу BYD утримувати низьку собівартість і збільшувати обсяги.
За матеріалами:
Speka
