BYD виводить на ринок електрокар Racco

Китайський автовиробник BYD зробив гучну прем’єру на Japan Mobility Show, представивши одразу дві нові моделі — електричний міський автомобіль Racco та легкий комерційний фургон T35. Обидва проєкти створені спеціально для японського ринку та відповідають місцевим вимогам до класу kei cars і легких вантажівок.

Малюк Racco став першим автомобілем BYD, розробленим виключно для закордонних ринків. Він ідеально вписується в жорсткі рамки японського kei-сегмента — довжина 3,395 мм, ширина 1,475 мм та висота 1,800 мм. Дизайн моделі поєднує знайомі риси мікроавтівок Mitsubishi та Daihatsu, а серед помітних елементів — вертикальне лобове скло, розсувні двері, С-подібна LED-оптика та 15-дюймові легкосплавні диски.

Салон Racco розрахований на чотирьох пасажирів і вирізняється сучасною цифровою панеллю приладів та окремо розташованим сенсорним екраном мультимедіа. За попередньою інформацією, електрокар отримає систему допомоги водієві (ADAS) і тепловий насос для клімат-контролю — рідкість для цього сегмента.

Під капотом — передньопривідна електросистема з фірмовою батареєю Blade у двох варіантах ємності. Молодша версія з акумулятором на 20 кВт·год забезпечить до 180 км запасу ходу WLTC. Також очікується підтримка швидкої зарядки до 100 кВт, що зробить модель зручною для міського використання. Продажі стартують у 2026 році, а базова ціна становитиме близько 2,5 млн єн (≈16 500 доларів) — конкурент Nissan Sakura та Mitsubishi eK X EV.

