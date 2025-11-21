0 800 307 555
Технології&Авто
Групові чати у ChatGPT стали доступними для всіх користувачів по всьому світу
OpenAI оголосила про запуск групових чатів у ChatGPT для всіх користувачів тарифних планів Free, Go, Plus і Pro. Функція стала доступною через тиждень після початку тестування у вибраних країнах, серед яких була Японія та Нова Зеландія.
Про це пише TechCrunch.

Як працюють групові чати

Ця функція дає змогу користувачам взаємодіяти одне з одним і з ChatGPT в одній спільній розмові. В OpenAI стверджують, що цей реліз трансформує ChatGPT з індивідуального помічника на майданчик, де друзі, сім’я чи співробітники можуть разом працювати над плануванням, створенням контенту та прийняттям рішень.
У групових чатах користувачі зможуть, наприклад, спільно узгоджувати подорожі, створювати документи, розв’язувати спірні питання або проводити колективні дослідження, тоді як ChatGPT допомагає шукати, узагальнювати та порівнювати варіанти.
Брати участь у груповому чаті можуть до 20 осіб, якщо вони прийняли запрошення. Компанія зазначає, що особисті налаштування та пам’ять залишаються конфіденційними для кожного користувача.

Як створити груповий чат

Щоб розпочати груповий чат, користувачам потрібно натиснути на іконку людей та додати учасників — безпосередньо або через поширення посилання. Усіх попросять створити короткий профіль із зазначенням імені, нікнейму та фотографії.
Додавання когось до вже наявного чату створює нову розмову, залишаючи оригінальний чат без змін.
За словами компанії, ChatGPT знає, коли слід втрутитися, а коли варто мовчати під час групової розмови. Користувачі можуть тегнути ChatGPT, щоб змусити його відповісти. Крім того, ChatGPT може реагувати на повідомлення за допомогою емодзі та посилатися на фотографії профілів.
За матеріалами:
dev.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
