2025 рік для АвтоВАЗу, основного виробника російських автомобілів, був млявим за продажами.

Про це пише видання «Новая газета» з посиланням на заяву глави компанії Максима Соколова.

Компанія оцінила кількість проданих автомобілів у 370 тисяч (і це з урахуванням експорту), тобто на чверть нижче, ніж вдалося продати у 2024 році.

Сплеск продажів АвтоВАЗ не зафіксував навіть у жовтні — на цей місяць уряд оголошував введення протекціоністських заходів — нових тарифів утильзбору, які різко збільшували вартість автомобілів, куплених за кордоном. Однак через протести введення тарифів двічі переносили на місяць.

У ці місяці, навпаки, підскочив імпорт автомобілів, росіяни прагнули встигнути купити іномарку за старими цінами.

За 10 місяців 2025 року частка автомобілів Lada (виробництва АвтоВАЗ) на російському ринку скоротилася з чверті до п’ятої частини — 20%.

російський ринок захоплює китайський автопром. Китайські бренди відкривають в росії «викруткове виробництво» своїх автомобілів. Через те що це дає регіонам рф нові робочі місця, а також знайомить російських фахівців з китайськими технологіями, то таку тенденцію підтримують представники російські влади.

