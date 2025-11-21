0 800 307 555
Технології&Авто
260
Представлено Great Wall Poer 2026 (фото)
На автосалоні в Гуанчжоу представили пасажирську версію Great Wall Poer 2026 модельного року. Разом із нею дебютували комерційна модифікація та позашляховий варіант.
Лінійка отримала комплексне оновлення — перероблений інтер’єр, косметичні зміни зовні та модернізовані силові установки.
Зовні Poer залишається впізнаваним, але виробник зробив акцент на декоративних хромованих елементах, які освіжають вигляд пікапа.
Технічна частина включає 2,4-літровий дизельний турбомотор потужністю 140 кВт і крутним моментом 360 Нм, що працює в парі з 9-ступеневим автоматом. Бензинова версія оснащена 2,0-літровим турбодвигуном та 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.
За матеріалами:
Portaltele
Авто
