Представлено Great Wall Poer 2026 (фото) Вчора 20:20 — Технології&Авто

Представлено Great Wall Poer 2026 (фото)

На автосалоні в Гуанчжоу представили пасажирську версію Great Wall Poer 2026 модельного року. Разом із нею дебютували комерційна модифікація та позашляховий варіант.

Лінійка отримала комплексне оновлення — перероблений інтер’єр, косметичні зміни зовні та модернізовані силові установки.

Зовні Poer залишається впізнаваним, але виробник зробив акцент на декоративних хромованих елементах, які освіжають вигляд пікапа.

Технічна частина включає 2,4-літровий дизельний турбомотор потужністю 140 кВт і крутним моментом 360 Нм, що працює в парі з 9-ступеневим автоматом. Бензинова версія оснащена 2,0-літровим турбодвигуном та 8-ступеневою автоматичною коробкою передач.

Portaltele За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.