Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній
Президент України Володимир Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній, всі дані про порушення будуть направлені правоохоронним органам.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній — усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким», — заявив Зеленський.
Він додав, що доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство.
«Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам», — зазначив Зеленський.
Також президент доручив Свириденко ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.
