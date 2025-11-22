Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній Вчора 15:00

Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній

Президент України Володимир Зеленський анонсував терміновий аудит державних оборонних компаній, всі дані про порушення будуть направлені правоохоронним органам.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Вже триває аудит діяльності державних енергетичних компаній — усіх відповідних фінансових операцій. Підготовлене рішення й щодо повної перевірки державних оборонних компаній і відповідних контрактів. Аудит оборонної сфери має бути повним і максимально глибоким», — заявив Зеленський.

Він додав, що доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко щотижнево доповідати за результатами аудиту оборонної сфери й так само щотижнево інформувати українське суспільство.

«Всі дані про виявлені порушення будуть направлені правоохоронним та антикорупційним органам», — зазначив Зеленський.

Також президент доручив Свириденко ініціювати перед Рахунковою палатою терміновий аудит АРМА та ФДМУ. Є завдання в уряду, окрім підприємств енергетичного сектору, забезпечити оновлення наглядових рад і оборонно-промислового комплексу України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.