Фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій проти росії

Світ
96
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила 19-й пакет санкцій проти росії. Нові санкції запроваджені проти енергетики, банків та криптовалюти.
Про це вона заявила у відеозверненні.
Фон дер Ляєн зазначила, що протягом останнього місяця росія здійснила масштабні атаки дронами й ракетами по Україні, у тому числі по представництву ЄС у Києві. Крім того, безпілотники Shaheed неодноразово порушували повітряний простір Польщі та Румунії. На її думку, це доводить, що москва не прагне миру, і Європа має посилювати тиск.

Санкції проти енергетики

Першим напрямом обмежень стане енергетика. ЄС планує заборонити імпорт російського скрапленого газу (СПГ). Під санкції також потраплять 118 додаткових суден «тіньового флоту». Загалом під обмеженнями перебуватимуть понад 560 суден.
Крім того, ЄС заборонить діяльність великих енергетичних компаній, серед них «Роснефть» та «Газпром нафта». Активи інших структур буде заморожено.
Фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз переслідуватиме іноземні компанії, які допомагають росії торгувати нафтою, включаючи підприємства у Китаї.
«Ми переслідуємо нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай. За три роки доходи від нафти з росії в Європі скоротилися більш ніж на 90%. Тепер ми перегортаємо цю сторінку назавжди», — заявила вона.

Фінансовий сектор і криптовалюти

ЄС запровадить заборону на транзакції для нових російських банків та низки банків у третіх країнах. Вперше обмеження торкнуться криптоплатформ і операцій у криптовалюті.
Також до санкційних списків внесуть іноземні банки, які співпрацюють із російськими альтернативними платіжними системами, та організації у спеціальних економічних зонах.
«Ми посилюємо боротьбу з обходом санкції. Оскільки тактика ухилення стає дедалі складнішою, наші санкції будуть адаптовані, щоб залишатися на передовій», — пояснила вона.

Обмеження на технології

Третій блок санкцій стосується експорту товарів і технологій, що використовуються у військовій сфері. До списку додадуть 45 компаній у росії та третіх країнах, які напряму або опосередковано підтримували військово-промисловий комплекс рф.
Фон дер Ляєн підкреслила, що санкції ЄС обмежують доступ росії до сучасних технологій, зокрема для виробництва безпілотників, і вже негативно впливають на її економіку.
«Ці компанії надавали пряму чи опосередковану підтримку російському військово-промисловому комплексу. У війні, що керується інноваціями, припинення доступу росії до ключових технологій має вирішальне значення, перш за все, коли йдеться про безпілотники. Наш економічний аналіз чіткий», — зазначила вона.
Президентка ЄК нагадала, що ключові економічні показники росії погіршуються, інфляція залишається високою, відсоткова ставка перевищує 17%, а доступ до зовнішніх фінансів постійно скорочується. За її словами, навіть партнери, які контактують з росією, підтверджують, що одним із перших її прохань є послаблення санкцій.
«Ми знаємо, що обмеження дієві. І ми продовжимо застосовувати їх, доки росія не погодиться на переговори з Україною про справедливий і тривалий мир», — підсумувала фон дер Ляєн.
Санкції
