Україна пропонує розширити санкції проти тіньового флоту росії

Санкційна група підготувала новий робочий документ № 23 — комплексний план посилення економічного тиску на росію.

Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, документ містить кілька ключових механізмів, які у разі реалізації можуть стати основою для наступної хвилі санкцій проти рф.

«Цей документ є фактично чітким планом наступної хвилі санкцій, готовим до реалізації. Низка пропозицій з наших минулих документів увійшли в основу санкційних пакетів наших партнерів. Нам необхідний перехід до системного й агресивного економічного тиску на рф», — заявив він.

Серед запропонованих заходів:

Розширення санкцій на понад 400 суден тіньового флоту. Зниження та регулярне коригування цінових стель на нафту і нафтопродукти преміум-сегменту. Впровадження вторинних санкцій та портових ембарго проти тих юрисдикцій і компаній, які допомагають росії обходити санкції. Використання заморожених російських активів на користь України. Усунення лазівок в експортному контролі технологій, зокрема шляхом посилення контролю за постачанням через треті країни.

Нагадаємо, раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляв , що американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року. В інтерв’ю подкасту The Times «The General and The Journalist» Єрмак сказав, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

У серпні Кабінет Міністрів України ухвалив план організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших санкцій проти капітанів так званого тіньового флоту росії. Урядовий план передбачає комплексну міжвідомчу координацію для впровадження санкцій, моніторингу та припинення роботи логістичних схем, які підтримують агресора.

