Чи може Трамп завершити війну в Україні до кінця року — Finance.ua

Чи може Трамп завершити війну в Україні до кінця року Сьогодні 10:10

Чи може Трамп завершити війну в Україні до кінця року

Американський президент Дональд Трамп може завершити війну в Україні до кінця 2025 року.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє The Times

В інтерв’ю подкасту The Times «The General and The Journalist» Єрмак сказав, що лише економічні проблеми можуть по-справжньому натиснути на російського диктатора путіна та змусити його усвідомити, що продовження цієї війни йому обходиться занадто дорого.

На думку Єрмака, Трамп дійсно може завершити війну в Україні «до кінця цього року», якщо виконає свою погрозу запровадити значні нові санкції проти будь-кого, хто купує російську нафту та газ.

За словами радника українського президента Володимира Зеленського, загроза вторинних санкцій спрацює, оскільки вона також тиснутиме на Китай та Індію — двох найбільших імпортерів викопного палива в Росії — щоб вони наполягали на угоді, аби уникнути власних нових торговельних війн з Білим домом.

«Ці нові санкції з боку Сполучених Штатів є настільки важливими, тому що, на жаль, увесь цей рік ціна на нафту давала йому можливість фінансувати свою військову машину», — зазначив Єрмак.

Зауважимо, що наразі, згідно з планом Трампа, якщо за 50 днів не буде укладено мир в Україні, то мита у розмірі 100 відсотків стягуватимуться з товарів, що імпортуються до США з будь-якої країни, яка імпортує будь-які товари з росії.

«Вони (санкції. — Ред.) створять дуже сильний тиск на путіна, і він втратить величезну кількість грошей. І країни, які купують російську нафту, також тиснутимуть на нього», — підсумував Єрмак.

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