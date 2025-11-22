Де знаходяться найдорожчі будинки в Україні Вчора 19:29 — Нерухомість

Попри війну ринок елітної нерухомості не завмирає, а Київщина залишається регіоном з найвищими цінами на житло.

Серед усіх міст і сіл України найвищі ціни на приватні будинки виявились у населених пунктах Київської області. Більшість із них розташовані в передмісті Києва або на березі Дніпра. Так, найвища медіанна вартість купівлі приватного будинку зафіксована в селі Плюти — 47,5 млн грн. Це робить населений пункт «найдорожчим» в Україні, якщо розглядати з точки зору купівлі будинку.

Серед населених пунктів України із найвищою медіанною вартістю купівлі приватного будинку також є:

с. Козин, Київщина — 39,6 млн грн;

с. Лебедівка, Київщина — 31,3 млн грн;

с. Лісники, Київщина — 25 млн грн;

с. Козинці, Київщина — 20,5 млн грн;

с. Романків, Київщина — 17,6 млн грн;

с. Ходосівка, Київщина — 15,9 млн грн;

с. Мощун, Київщина — 15,7 млн грн;

с. Кременище, Київщина — 15,4 млн грн;

с. Великі Дмитровичі, Київщина — 14,5 млн грн.

На другому місці за вартістю після Київської області опинилася Закарпатська область з медіанною ціною близько 4,1 млн грн. Далі:

Львівська — 3,8 млн грн;

Івано-Франківська — 3,6 млн грн;

Одеська — 3,3 млн грн;

Чернівецька — 3,1 млн грн;

Рівненська — 2,9 млн грн;

Вінницька та Волинська — 2,6 млн грн.

Хмельницька — 1,9 млн грн.

Нижчі медіанні ціни на купівлю зафіксовані у Черкаській (869 тис. грн), Миколаївській (835 тис. грн), Сумській (697 тис. грн), Донецькій (538 тис. грн) і Чернігівській (420 тис. грн) областях.

Найвищий рівень медіанних цін на купівлю будинку в містах України знаходиться в столиці та становить 9,6 млн грн. Далі за зниженням ціни:

Львів — 7,5 млн грн;

Ужгород — 7,1 млн грн;

Одеса — 6,6 млн грн;

Івано-Франківськ — 5,4 млн грн;

Чернівці — 5,2 млн грн;

Луцьк і Тернопіль — 3,8 млн грн;

Рівне — 3,7 млн грн,

Вінниця та Харків — 3,3 млн грн.

Відносно нижчі медіанні ціни на будинки у Сумах і Дніпрі (2 млн грн), Полтаві (1,8 млн грн), Херсоні (1,5 млн грн), Миколаєві (1,3 млн грн), Запоріжжі (1,2 млн грн), Чернігові (1,0 млн грн).

