0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Криминал
28
Обманули украинцев на миллионы: раскрыта мошенническая схема, которая действовала под видом «єДопомоги»
Правоохранители разоблачили группу лиц, которая под видом государственной помощи «єДопомога» выманивала у граждан банковские данные и завладевала их средствами. Пострадали не менее 20 человек. Общая сумма ущерба составляет около 5 млн грн.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В состав группы входили 12 человек из Житомирской, Киевской, Харьковской, Черновицкой, Ровенской и Волынской областей. Среди организаторов — гражданин рф.
Участники действовали дистанционно из разных областей, используя технические средства и специализированное программное обеспечение.

Как работала схема

Схема была построена на доверии людей к государственным выплатам. В соцсетях, на сайтах и ​​в Telegram-каналах размещали объявления о якобы возможности получить помощь. После перехода по ссылке люди попадали на поддельные сайты.
Пользователям предлагали ввести личные данные и реквизиты банковских карт. На самом деле, эта информация мгновенно передавалась участникам группы через специально созданный Telegram-бот.
Получив доступ к данным, они входили в онлайн-банкинг потерпевших и переводили деньги на подконтрольные счета. Затем деньги выводили через криптокошельки и распределяли между участниками схемы.

Следственные действия

В рамках уголовного производства проведено 14 санкционированных обысков в разных регионах. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.
В настоящее время один из организаторов и его сообщник уже уведомлены о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Решается вопрос уведомления о подозрении других участников, в том числе гражданина рф, и объявлении его в розыск.
По материалам:
Finance.ua
Уголовное производствоМошенникиПрокуратура
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems