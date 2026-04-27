Обманули украинцев на миллионы: раскрыта мошенническая схема, которая действовала под видом «єДопомоги» Сегодня 16:45 — Криминал

Правоохранители разоблачили группу лиц, которая под видом государственной помощи «єДопомога» выманивала у граждан банковские данные и завладевала их средствами. Пострадали не менее 20 человек. Общая сумма ущерба составляет около 5 млн грн.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В состав группы входили 12 человек из Житомирской, Киевской, Харьковской, Черновицкой, Ровенской и Волынской областей. Среди организаторов — гражданин рф.

Участники действовали дистанционно из разных областей, используя технические средства и специализированное программное обеспечение.

Как работала схема

Схема была построена на доверии людей к государственным выплатам. В соцсетях, на сайтах и ​​в Telegram-каналах размещали объявления о якобы возможности получить помощь. После перехода по ссылке люди попадали на поддельные сайты.

Пользователям предлагали ввести личные данные и реквизиты банковских карт . На самом деле, эта информация мгновенно передавалась участникам группы через специально созданный Telegram-бот.

Получив доступ к данным, они входили в онлайн-банкинг потерпевших и переводили деньги на подконтрольные счета. Затем деньги выводили через криптокошельки и распределяли между участниками схемы.

Следственные действия

В рамках уголовного производства проведено 14 санкционированных обысков в разных регионах. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

В настоящее время один из организаторов и его сообщник уже уведомлены о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос уведомления о подозрении других участников, в том числе гражданина рф, и объявлении его в розыск.

