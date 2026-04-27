Обманули украинцев на миллионы: раскрыта мошенническая схема, которая действовала под видом «єДопомоги»

Правоохранители разоблачили группу лиц, которая под видом государственной помощи «єДопомога» выманивала у граждан банковские данные и завладевала их средствами. Пострадали не менее 20 человек. Общая сумма ущерба составляет около 5 млн грн.
В состав группы входили 12 человек из Житомирской, Киевской, Харьковской, Черновицкой, Ровенской и Волынской областей. Среди организаторов — гражданин рф.
Участники действовали дистанционно из разных областей, используя технические средства и специализированное программное обеспечение.
Как работала схема
Схема была построена на доверии людей к государственным выплатам. В соцсетях, на сайтах и в Telegram-каналах размещали объявления о якобы возможности получить помощь. После перехода по ссылке люди попадали на поддельные сайты.
Пользователям предлагали ввести личные данные и реквизиты банковских карт. На самом деле, эта информация мгновенно передавалась участникам группы через специально созданный Telegram-бот.
Получив доступ к данным, они входили в онлайн-банкинг потерпевших и переводили деньги на подконтрольные счета. Затем деньги выводили через криптокошельки и распределяли между участниками схемы.
Следственные действия
В рамках уголовного производства проведено 14 санкционированных обысков в разных регионах. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.
В настоящее время один из организаторов и его сообщник уже уведомлены о подозрении по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Решается вопрос уведомления о подозрении других участников, в том числе гражданина рф, и объявлении его в розыск.