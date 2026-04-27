Почти 580 млн грн по оборонным контрактам отмыли через «конвертцентр» — детали дела Сегодня 12:36 — Криминал

Фото: Национальная полиция

Более 2,5 млрд грн получило частное предприятие по ремонтам и обслуживанию военной техники ВСУ, однако часть средств, по данным следствия, выводили через масштабную схему с фиктивными компаниями. Через так называемый конвертационный центр, по предварительным оценкам, могли отмыть почти 580 млн грн, а убытки государства от минимизации налогов достигли более 100 млн грн.

По версии правоохранителей, деньги под видом закупки запчастей и материалов перечисляли на подконтрольные фиктивные структуры, после чего средства снимали наличными и передавали организаторам схемы.

Об этом говорится в сообщении Департамента стратегических расследований.

Как работала схема с оборонными средствами

Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили более 40 фиктивных предприятий, которые, по данным следствия, обслуживали конвертцентр.

Среди директоров этих компаний, как сообщается, были граждане Украины, с 2014 года проживающие на временно оккупированной территории так называемой ДНР и поддерживающие российскую агрессию. Одна из фигуранток, по данным правоохранителей, работает учителем и имеет отличие «Учитель россии». Среди учредителей также фигурировали личности, якобы граждане Польши, однако, по информации, полученной от польской стороны, эти лица оказались вымышленными.

Полиция также заявляет, что установила структуру группы от фиктивных поставщиков до посредников и организаторов. Еще в декабре прошлого года трем участникам схемы, среди которых руководитель конвертационного центра, соорганизатор и бухгалтер, объявили подозрения.

По данным следствия, после этого фигуранты якобы планировали давление и запугивание следователя, в том числе искали исполнителей для поджога автомобиля, предлагая за это 2000 долларов.

Обыски, задержания и новые подозрения

В рамках дальнейшего расследования правоохранители получили доказательства еще пяти ключевых участников схемы. В Днепропетровской области провели около 40 обысков.

В ходе следственных действий изъяли:

финансово-хозяйственную документацию;

мобильные телефоны и электронные носители;

черновые записи;

почти 2 млн грн;

автомобили.

В общей сложности семеро участников преступной организации получили подозрения, из них пятерых задержали.

Их действия квалифицировали, в зависимости от роли в схеме, по статьям:

создание и участие в преступной организации;

легализации средств, полученных преступным путем;

уклонение от уплаты налогов.

Всем подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об аресте активов и возмещении причиненного ущерба.

В разоблачении схемы участвовали Нацполиция, Государственная служба финансового мониторинга, Государственная налоговая служба, а процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

В то же время согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не доказана обвинительным приговором суда.

