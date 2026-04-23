Хищение средств «Укрэнерго»: правоохранители разоблачили схему на 447 млн ​​грн

Правоохранители разоблачили масштабную схему хищения средств ЧАО НЭК «Укрэнерго», действовавшую в течение 2022−2024 годов. По данным следствия, ущерб государственной компании превышает 447 млн ​​грн, а подозрения уже объявлены пяти участникам.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Как работала схема

По информации прокуратуры, организатором был основатель и фактический контролер частных энергоснабжающих компаний, через которые реализовывалась электроэнергия. В схему он привлек еще четырех участников рынка и создал сеть подконтрольных компаний.

Через эти структуры электроэнергию поставляли конечным потребителям, одновременно манипулируя прогнозами потребления. В частности, участники схемы заведомо занижали заявленные объемы потребности, понимая, что фактическое потребление будет значительно выше. В документах указывались меньшие объемы, в то время как реально продавали больше электроэнергии.

В результате возникала разница между задекларированными и фактическими объемами — дефицит, который автоматически покрывало государство во избежание отключений потребителей.

В то же время, компании получали от клиентов полную оплату за поставленную электроэнергию, однако вместо расчетов с государством выводили средства через подконтрольные компании и физических лиц-предпринимателей, фактически присваивая их.

Долги, банкротства и подозрения

Как отмечают в прокуратуре, задолженность перед Укрэнерго участники схемы не погашали, а наоборот — искусственно наращивали. Компании доводили до состояния безнадежной задолженности и запускали процедуры банкротства, после чего деятельность продолжалась уже через новых юридических лиц.

Общий ущерб, по оценкам следствия, составляет более 447 млн ​​грн.

Все пять участников уведомлены о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Организатору дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 27 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер.

Правоохранители также проверяют другие возможные эпизоды преступной деятельности, в том числе за 2025−2026 годы. Идет следствие, устанавливается полный круг причастных лиц.

