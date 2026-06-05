В декларациях представителей ВВК обнаружили нарушения на 200 млн грн Сегодня 17:50 — Криминал

В декларациях представителей ВВК обнаружили нарушения на 200 млн грн

Правоохранители провели почти 60 одновременных обысков у представителей военно-врачебных комиссий (ВВК) и экспертных команд по оценке повседневного функционирования личности (ЭКОФФЛ). По предварительным данным, общая сумма недостоверных сведений в декларациях должностных лиц может достигать 200 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители проверяют декларации должностных лиц

В рамках операции под условным названием «Эскулап» правоохранители проверяют полученную информацию с изложенными сведениями в декларациях. Разрыв в суммах между активами в декларации и реальным состоянием колеблются от 2 до 11 млн грн.

Речь идет о незадекларированных активах близких родственников, в частности автомобили, квартиры, дома, земельные участки, наличные деньги. Или наоборот, задекларировали активы, но они значительно превышают официальные доходы.

Обыски провели в 16 регионах Украины

Правоохранители провели масштабные отработки по всей Украине — 58 обысков по местам жительства фигурантов и транспортных средств в 16 регионах страны.

Правоохранители провели 58 обысков в 16 регионах Украины, Фото: npu.gov.ua

Изъяли автомобили, среди которых Mercedes-Benz GLE 300D 2025 года рыночной стоимостью свыше 100 тыс. долларов, наличные деньги в национальной и иностранной валюте, медицинские документы, выписки и документы ВВК 36 пациентов, различные договоры, чеки о переводе наличных или оплате товара, суммы в которых колеблются от 600 тыс. грн до более чем одного миллиона гривен.

В полиции отмечают, что изъятые документы могут свидетельствовать о легализации средств, полученных незаконным путем. Все эти факты будут проверяться в рамках уголовных производств.

Изъяли автомобили рыночной стоимостью более 100 тыс. долларов, Фото: npu.gov.ua

Составлено более 230 админпротоколов

Кроме того, за несколько дней составлено более 230 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией по статье 172−6 (Нарушение требований финансового контроля) кодекса Украины об административных правонарушениях.

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