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Полиция предупредила о новой схеме мошенничества со штрафами за нарушение ПДД

Криминал
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Патрульная полиция Украины
Патрульная полиция Украины
В Украине активизировались мошенники, рассылающие водителям фейковые сообщения о якобы необходимости уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Злоумышленники используют такие сообщения для выманивания средств и получения доступа к персональным и банковским данным граждан.
Об этом сообщил первый заместитель начальника Патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Водителей призвали не переходить по подозрительным ссылкам

В Патрульной полиции и Киберполиции отметили, что для проверки и уплаты штрафов необходимо использовать исключительно официальные государственные сервисы.
Гражданам рекомендуют не вводить персональные и банковские данные на сторонних ресурсах и не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в сообщениях.
«Если вы получили уведомление о необходимости уплатить штраф за нарушение ПДД, будьте внимательны и осмотрительны», — отметил Белошицкий.
Мошенники не перестают придумывать новые схемы для завладения вашими средствами. Изображение: Алексей Белошицкий
Мошенники не перестают придумывать новые схемы для завладения вашими средствами. Изображение: Алексей Белошицкий

Как на самом деле уведомляют о штрафах

В полиции напомнили, что Департамент патрульной полиции не отправляет гражданам уведомления о штрафах на мобильные телефоны. Если в течение 10 суток штраф за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме, не уплачен, владельцу транспортного средства направляется официальное письмо по почте.
В случае сомнений в подлинности сообщения или информации о штрафе гражданам советуют обратиться в подразделение административной практики управления патрульной полиции в своем городе.
«Если у вас возникли сомнения в подлинности сообщения или информации о штрафе, обратитесь в подразделение административной практики управления патрульной полиции в вашем городе для проверки информации», — подчеркнул Белошицкий.
Также проверить наличие штрафов можно на веб-портале МВД, Портале Дія, Кабинете водителя, приложениях Дія и «Штрафы ПДД»
В полиции также напомнили, что одним из признаков официального государственного ресурса является домен gov.ua.
Если гражданин стал жертвой мошенников или подозревает мошеннические действия, необходимо немедленно обратиться в Киберполицию.
По материалам:
Finance.ua
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