В Украине разоблачили масштабную сеть по изготовлению фальшивых паспортов

Участники организованной группы наладили производство фальшивых паспортов граждан Украины для иностранцев. В дальнейшем такие документы использовались для незаконного пребывания и свободного передвижения по территории стран Европейского Союза, а также нелегального въезда в Канаду.
Фактически фигуранты обеспечивали функционирование международных каналов незаконной миграции и легализации иностранцев за границей.
Параллельно они организовали масштабное производство другой поддельной документации: дипломов вузов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении и браке, документов на недвижимость, на земельные участки и других официальных бланков.
Подпольное производство действовало как полноценный уголовный бизнес с международной географией деятельности и многомиллионными теневыми оборотами.
В ходе обысков изъяли оборудование, наличные деньги и оружие
В рамках спецоперации было проведено около 30 обысков в Киеве, Киевской области и западных регионах Украины.
Детективы БЭБ разоблачили разветвленную инфраструктуру незаконного изготовления документов, обслуживающую противоправную деятельность как в Украине, так и за ее пределами.
В ходе следственных действий изъято высокотехнологичное оборудование для изготовления поддельных документов, металлические клише, бланковые заготовки паспортных документов, поддельные печати и штампы государственных учреждений, черновую бухгалтерию, наличные деньги в иностранной валюте, транспортные средства и оружие.
Подозрение объявлено 15 лицам
В настоящее время 15 человек уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса. Шестерым лицам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога и круглосуточного домашнего ареста.