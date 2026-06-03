В Украине разоблачили масштабную сеть по изготовлению фальшивых паспортов Сегодня 17:50 — Криминал

Ликвидирован масштабный трансграничный уголовный бизнес по изготовлению фальшивых документов, esbu.gov.ua

Правоохранители пресекли деятельность масштабной трансграничной сети по изготовлению фальшивых документов.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности.

Детали следствия

Участники организованной группы наладили производство фальшивых паспортов граждан Украины для иностранцев. В дальнейшем такие документы использовались для незаконного пребывания и свободного передвижения по территории стран Европейского Союза, а также нелегального въезда в Канаду.

Фактически фигуранты обеспечивали функционирование международных каналов незаконной миграции и легализации иностранцев за границей.

Проведено около 30 обысков, esbu.gov.ua

Параллельно они организовали масштабное производство другой поддельной документации: дипломов вузов, водительских удостоверений, свидетельств о рождении и браке, документов на недвижимость, на земельные участки и других официальных бланков.

Подпольное производство действовало как полноценный уголовный бизнес с международной географией деятельности и многомиллионными теневыми оборотами.

В ходе обысков изъяли оборудование, наличные деньги и оружие

В рамках спецоперации было проведено около 30 обысков в Киеве, Киевской области и западных регионах Украины.

Детективы БЭБ разоблачили разветвленную инфраструктуру незаконного изготовления документов, обслуживающую противоправную деятельность как в Украине, так и за ее пределами.

В ходе следственных действий изъято высокотехнологичное оборудование для изготовления поддельных документов, металлические клише, бланковые заготовки паспортных документов, поддельные печати и штампы государственных учреждений, черновую бухгалтерию, наличные деньги в иностранной валюте, транспортные средства и оружие.

Подозрение объявлено 15 лицам

В настоящее время 15 человек уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса. Шестерым лицам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога и круглосуточного домашнего ареста.

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