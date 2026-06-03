Защита критической инфраструктуры: раскрыта растрата более чем на 104 млн грн Сегодня 18:27 — Криминал

Экспертизы подтвердили ущерб государству более чем на 104,9 млн грн

Правоохранители установили, что в ходе строительства защиты объекта критической энергетической инфраструктуры в Закарпатье государству нанесли ущерб более чем на 104 млн грн из-за завышения стоимости строительных материалов.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Завышение стоимости материалов

Генеральный прокурор отметил, что речь идет о разоблачении растрат бюджетных средств при строительстве инженерно-технической защиты электрической подстанции в Закарпатье, которая принадлежит к объектам критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

По данным следствия, бывший руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры в Закарпатской области согласовывал и подписывал документы с завышенными ценами на строительные материалы.

Читайте также Налоговая выявила схему вывода за границу почти 200 млрд грн

«Один из примеров — специальные буровые инструменты для выполнения работ. В документах их стоимость превышала рыночную более чем в пять раз. И это не единичный случай. Экспертизы подтвердили ущерб государству более чем на 104,9 млн грн», — указал Кравченко.

В ходе обысков изъяли документы

По его словам, во время обысков обнаружены документы с реальными коммерческими предложениями от поставщиков, свидетельствующие, что должностное лицо знало фактическую стоимость материалов. То есть речь не об ошибке в расчетах или небрежности. Речь о сознательном выборе в пользу завышенных цен за счет государства.

Должностному лицу объявлено подозрение по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.