Налоговая выявила схему вывода за границу почти 200 млрд грн Сегодня 17:45 — Криминал

Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода денежных средств за границу через сеть рисковых хозяйствующих субъектов. Речь идет о более чем 2,3 тыс. компаний, совершивших внешнеэкономические операции на сумму более 198 млрд грн, после чего фактически прекратили деятельность.

Об этом сообщила глава Государственной налоговой службы Леся Карнаух.

Подозрительные операции обнаружили после анализа данных НБУ

Данные были получены в результате анализа информации, предоставленной Национальным банком Украины о нарушении предельных сроков расчетов во внешнеэкономической деятельности за период 2024 года и I квартала 2026 года.

По данным ГНС, наибольшая часть таких операций приходится на экспорт товаров. В частности, 1243 компании провели экспортные операции на сумму более 176 млрд грн. Еще 555 компаний провели импорт товаров более чем на 18 млрд грн.

Большинство компаний сосредоточены в семи регионах

Большинство компаний-нарушителей сосредоточено в 7 регионах Украины: Одесщина, Киев, Днепропетровщина, Львовщина, Харьковщина, Киевщина, Запорожская область. В целом на эти регионы приходится 73% всех нарушителей и 78% от общего объема таких операций.

По словам Карнаух, значительное количество компаний после проведения операций было перерегистрировано на одних и тех же физических лиц.

«Фактически сотни компаний в дальнейшем были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. В частности 1643 физических лица, имеющих отношение к компаниям-нарушителям, также задействованы в управлении или владении более 42 тыс. других компаний. Пример, который едва ли возможен для реального бизнеса. Мы установили 7 физлиц, каждое из которых одновременно является руководителем или учредителем более 500 компаний», — сказала она.

В общей сложности под их контролем более 7 тысяч субъектов хозяйствования.

Кроме того, среди руководителей компаний, которые находятся в розыске, обнаружено:

13 человек, возглавляющих десять и более таких компаний;

245 человек, управляющих двумя и более компаниями-нарушителями.

В ГНС отмечают, что такая концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и может свидетельствовать об использовании номинальных руководителей.

Компании использовали общие адреса и IP-адреса

В ходе анализа также установлено, что многие компании-нарушители использовали одинаковые IP-адреса, подавали отчетность через общие компьютерные сети и были зарегистрированы по одним и тем же адресам.

Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове — по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них с миллиардными операциями.

«Обнаружение такой схемы заняло немало времени. Ведь их участники все более изобретательны в способах маскировки правонарушений. Чтобы установить рискованность проводимых операций, мы проанализировали массивы данных с применением риск-ориентированных подходов. На основании сообщений Национального банка налоговые органы проводят контрольно-проверочную работу в установленном законом порядке — по ее результатам в сфере ВЭД начислено более 70 млрд грн пени за нарушение валютного законодательства», — отметила Карнаух.

Дальнейшее установление всех обстоятельств, круга причастных лиц и предоставление правовой оценки их действиям входит в компетенцию правоохранительных органов. Все собранные материалы ГНС передала в Офис Генерального прокурора для дальнейшей проработки и принятия решений в соответствии с законодательством.

В частности, в отношении 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические выводы, указывающие на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

