Коррупция в энергетике: разоблачена схема завладения почти 170 млн грн

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при строительстве объекта критической инфраструктуры в Николаевской области — Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС).
Среди подозреваемых:
  • организатор схемы — фактический владелец ряда компаний;
  • экс-начальник отдела обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» ГП «НАЭК «Энергоатом».
Работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых менялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения. Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц Энергоатома.
По одному из таких дополнительных соглашений, которых в общей сложности заключили более 70, приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн.
Закупку произвели через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.
