В Украину будут поставлять больше сжиженного газа из Балтики Сегодня 14:24 — Энергетика

В Украину будут поставлять больше сжиженного газа из Балтики

В Украину будет поставляться больше сжиженного природного газа (LNG) из Балтики.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram-канале.

«Достигли соглашения о долгосрочных поставках СПГ через терминал Клайпеды во время межправительственных консультаций в Вильнюсе», — сообщила она.

Читайте также Поставщики показали новые тарифы на газ в июне

Премьер отметила, что сжиженный природный газ может поставляться как от американских, так и ближневосточных производителей.

«Украинский Нафтогаз уже принимал такие партии. Наши договоренности позволят усилить этот канал», — добавила она.

Свириденко отметила, что это важный шаг для устойчивости Украины.

Ранее поставщики газа для бытовых потребителей обнародовали ценники на июнь. В настоящее время на рынке работают 8 компаний. Четыре из них предлагают только годовые тарифы, еще четыре — как годовые, так и месячные переменные.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.