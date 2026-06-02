Казахстан и россия подписали соглашение о строительстве первой в стране АЭС за $16,5 млрд

Энергетика
Президент россии владимир путин и президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев перед встречей в Астане, Казахстан, 28 мая 2026 года
россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане. Стоимость проекта оценивается примерно в $16,5 млрд, часть которых будет профинансирована за счет крупного российского экспортного кредита.
Об этом сообщает Reuters.
Казахстан — крупнейший в мире производитель урана и страна, подвергшаяся последствиям советских ядерных испытаний, обсуждал возможность развития атомной энергетики не менее двух десятилетий.

АЭС построят в поселке Улкен

На референдуме 2024 года большинство граждан поддержало строительство атомной электростанции. Местом реализации проекта определили поселок Улкен на берегу озера Балхаш на юго-востоке страны.
«Подписанное соглашение о строительстве Балхашской АЭС имеет важное значение», — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
По словам владимира путина, запуск станции «сделает значительный вклад в энергообеспечение экономики Казахстана».
Стороны также подписали соглашение о предоставлении российского экспортного кредита для финансирования строительства станции.
Росатом стал главным подрядчиком

Государственная корпорация «Росатом» получила главную роль в реализации проекта, опередив китайскую China National Nuclear Corporation (CNNC), французскую EDF и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power.
Стоимость станции с двумя реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ составит около $16,5 млрд. Из этой суммы примерно $2 млрд предусмотрено на безопасность и инфраструктуру.
Строительство АЭС планируется начать в 2027 году, а ввод в эксплуатацию первого реактора ожидается в начале 2034 года.

Казахстан наращивает атомную генерацию

Казахстан был местом проведения сотен советских ядерных испытаний, из-за которых значительные территории оказались непригодными для проживания, а среди населения зафиксировали многочисленные заболевания. Это сформировало у части общества недоверие к атомной энергетике. В то же время страна нуждается в дополнительных энергетических мощностях. Несмотря на значительные запасы природного газа, Казахстан преимущественно использует угольные электростанции, гидроэнергетику и возобновляемые источники энергии.
Страна уже импортирует электроэнергию, преимущественно из россии, поскольку значительная часть собственных генерирующих мощностей устарела и не покрывает внутренний спрос.
Казахстан также одобрил строительство второй атомной электростанции. Основным подрядчиком этого проекта была выбрана государственная китайская компания CNNC.
По материалам:
Finance.ua
АЭСЭнергетикаАтомная энергетикароссия
