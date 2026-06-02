Казахстан и россия подписали соглашение о строительстве первой в стране АЭС за $16,5 млрд

россия и Казахстан подписали соглашение о строительстве первой атомной электростанции в Казахстане. Стоимость проекта оценивается примерно в $16,5 млрд, часть которых будет профинансирована за счет крупного российского экспортного кредита.
Государственная корпорация «Росатом» получила главную роль в реализации проекта, опередив китайскую China National Nuclear Corporation (CNNC), французскую EDF и корейскую Korea Hydro & Nuclear Power.
Стоимость станции с двумя реакторами ВВЭР-1200 поколения III+ составит около $16,5 млрд. Из этой суммы примерно $2 млрд предусмотрено на безопасность и инфраструктуру.
Строительство АЭС планируется начать в 2027 году, а ввод в эксплуатацию первого реактора ожидается в начале 2034 года.
Казахстан наращивает атомную генерацию
Казахстан был местом проведения сотен советских ядерных испытаний, из-за которых значительные территории оказались непригодными для проживания, а среди населения зафиксировали многочисленные заболевания. Это сформировало у части общества недоверие к атомной энергетике. В то же время страна нуждается в дополнительных энергетических мощностях. Несмотря на значительные запасы природного газа, Казахстан преимущественно использует угольные электростанции, гидроэнергетику и возобновляемые источники энергии.
Страна уже импортирует электроэнергию, преимущественно из россии, поскольку значительная часть собственных генерирующих мощностей устарела и не покрывает внутренний спрос.
Казахстан также одобрил строительство второй атомной электростанции. Основным подрядчиком этого проекта была выбрана государственная китайская компания CNNC.