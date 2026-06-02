Норвегия на фоне войны в Иране нашла способ обеспечить ЕС газом, но есть проблема

Норвегия добивается от Европейского Союза отмены моратория на бурение новых нефтяных и газовых скважин в Арктике. ЕС планирует обнародовать новую арктическую политику до конца сентября.
Издание Bloomberg пишет, что никогда не вступавшая в ЕС Норвегия является крупнейшим экспортером нефти и газа в Западной Европе, причем добыча на норвежском континентальном шельфе удовлетворяет примерно 30% спроса на газ в Евросоюзе и Великобритании. Блокада Ормузского пролива дала Осло новые аргументы, чтобы убедить Брюссель отменить мораторий на новое бурение в Арктике, поскольку ЕС все больше зависит от норвежского газа.
Суть вопроса заключается в климате и окружающей среде. Критики утверждают, что арктический регион, который нагревается в три-четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, более уязвим к разведывательной деятельности, и что увеличение объема бурения ставит под угрозу отказ от ископаемого топлива. Отмечается, что краткосрочный энергетический кризис не является веской причиной для открытия Арктики для бурения.
«Нет никаких климатических аргументов в пользу того, чтобы по-разному относиться к нефти и газу, которые добывают к северу и к югу от определенной линии», — заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.
Норвежские буровые работы в Арктике ведутся в Баренцевом море. Власти страны также утверждают, что более теплые воды Гольфстрима делают условия там сравнимыми с условиями на шельфе южнее — что является следствием изменения климата, вызванного в значительной степени выбросами от добычи ископаемого топлива.
Несмотря на то, что в ближайшие годы объемы добычи нефти и газа в Норвегии по прогнозам сократятся, страна недавно открыла 70 новых блоков для разведки в Северном, Норвежском и Баренцевом морях. По оценкам WWF, в Баренцевом море с момента обнаружения нефтегазового месторождения до начала добычи проходит около 18 лет.
В свою очередь, коалиция противников заявила, что расширение бурения в Арктике создает риск «неисправимого вреда окружающей среде», подвергая Европу повышенным угрозам безопасности и риску закрепления зависимости от ископаемого топлива после достижения ЕС цели нулевых выбросов до 2050 года.
По материалам:
УНІАН
