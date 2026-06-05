Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет Сегодня 17:20 — Личные финансы

Украинцам поступают фейковые счета за свет, Фото: Новини.LIVE

В Украине зафиксирована новая волна кибермошенничества, связанная с оплатой коммунальных услуг. Граждане начали получать на электронную почту и в мессенджерах фальшивые счета за электроэнергию, которые якобы отправлены от имени Министерства энергетики.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Мошенники рассылают поддельные счета

По информации Центра, злоумышленники посылают украинцам электронные письма и сообщения со счетами на оплату электроэнергии, используя название Министерства энергетики Украины.

Со своей стороны министерство подчеркнуло, что никогда не проводило и не проводит рассылки никаких платежных писем потребителям.

«Функции поставки электрической энергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры. Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения», — говорится в сообщении.

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Эта фишинговая схема состоит в том, чтобы заставить вас перейти по подозрительным ссылкам, украсть ваши персональные данные, взломать личные страницы в соцсетях и получить полный контроль над банковскими счетами.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Украине активизировались мошенники, которые рассылают водителям фейковые сообщения о якобы необходимости уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Злоумышленники используют такие сообщения для выманивания средств и получения доступа к персональным и банковским данным граждан.

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