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Мошенники массово рассылают украинцам фальшивые счета за свет

Личные финансы
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Украинцам поступают фейковые счета за свет
Украинцам поступают фейковые счета за свет, Фото: Новини.LIVE
В Украине зафиксирована новая волна кибермошенничества, связанная с оплатой коммунальных услуг. Граждане начали получать на электронную почту и в мессенджерах фальшивые счета за электроэнергию, которые якобы отправлены от имени Министерства энергетики.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Мошенники рассылают поддельные счета

По информации Центра, злоумышленники посылают украинцам электронные письма и сообщения со счетами на оплату электроэнергии, используя название Министерства энергетики Украины.
Со своей стороны министерство подчеркнуло, что никогда не проводило и не проводит рассылки никаких платежных писем потребителям.
«Функции поставки электрической энергии и выставления счетов возложены исключительно на конкретные энергокомпании, с которыми у каждого потребителя заключены официальные индивидуальные договоры. Министерство не имеет к сбору коммунальных платежей никакого отношения», — говорится в сообщении.
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Эта фишинговая схема состоит в том, чтобы заставить вас перейти по подозрительным ссылкам, украсть ваши персональные данные, взломать личные страницы в соцсетях и получить полный контроль над банковскими счетами.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине активизировались мошенники, которые рассылают водителям фейковые сообщения о якобы необходимости уплатить штраф за нарушение правил дорожного движения. Злоумышленники используют такие сообщения для выманивания средств и получения доступа к персональным и банковским данным граждан.
По материалам:
Finance.ua
МошенникиМошенничествоКоммунальные услуги
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