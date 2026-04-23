119 млн грн незаконно присвоенных активов Укрбуда в центре Киева: какое наказание

Ивано-Франковский городской суд признал виновным мужчину в содействии незаконному завладению имуществом Украинской государственной строительной корпорации и назначил наказание — 1 год 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом пишет Государственное бюро расследований
Следователи ГБР установили, что фигурант способствовал противоправному завладению имуществом предприятия, в частности долями его учредителей, используя поддельные документы. К действиям были причастны более 15 человек (нотариусы, должностные лица предприятий и другие), действовавшие по предварительному сговору. Действия субъектов, подследственных ГБР, расследуются в отдельном уголовном производстве, подозреваемые находятся за пределами Украины и объявлены в розыск.
Кроме того, в отношении 8 обвиняемых в указанных преступлениях продолжается рассмотрение дела по существу в суде.
Речь идет об активах и объектах недвижимости предприятий, входивших в группу компаний Украинской государственной строительной корпорации (Укрбуд), в частности офисные помещения в центральной части Киева. Общая сумма ущерба составляет более 119 млн гривен.
В августе 2025 года мужчину экстрадировали в Украину из Федеративной Республики Германия. После задержания суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей.
В ноябре 2025 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего обвинительный акт направили в суд.

Какое наказание

Суд признал его виновным в пособничестве в незаконном завладении имуществом предприятия (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206−2 УК Украины) и назначил наказание с применением ст. 69 УК Украины.
Кроме лишения свободы, осужденный был лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, сроком на 2 года.
Также суд применил конфискацию всего принадлежащего ему имущества.
Во время рассмотрения дела обвиняемый перечислил около 400 тысяч гривен в поддержку Вооруженных Сил Украины.
По материалам:
Finance.ua
