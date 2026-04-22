SpaceX получила разрешение на приобретение ИИ-стартапа Cursor за $60 миллиардов

Американская компания SpaceX заявила, что заключила соглашение со стартапом в сфере искусственного интеллекта Cursor, получив право приобрести компанию за 60 миллиардов долларов США позже в этом году или заплатить 10 миллиардов долларов США за совместную работу.
«Cursor предоставил SpaceX право приобрести Cursor позже в этом году за 60 миллиардов долларов или заплатить 10 миллиардов долларов за нашу совместную работу», — говорится в сообщении.
В SpaceX также добавили, что обе компании «теперь тесно сотрудничают над созданием лучшего в мире искусственного интеллекта для кодирования».
«Сочетание ведущего продукта Cursor и его распространение среди опытных разработчиков программного обеспечения с обучающим суперкомпьютером Colossus от SpaceX позволит нам создавать самые полезные модели в мире», — заявили в компании.
Перспективы и конкуренция
В свою очередь, генеральный директор Cursor Майкл Труэлл написал в соцсети X, что он «рад сотрудничать с командой SpaceX для масштабирования Composer», имея в виду модель искусственного интеллекта своей компании.
«Значительный шаг на нашем пути к созданию лучшего места для кодирования с помощью искусственного интеллекта», — добавил он.
CNBC отмечает, что Cursor предлагает инструменты, которые помогают разработчикам программного обеспечения тестировать изменения в коде и записывать свои действия с помощью видео, журналов и скриншотов.
Для стартапа xAI это соглашение является попыткой догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта OpenAI, который создает Codex и Claude от Anthropic.