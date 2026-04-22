SpaceX получила разрешение на приобретение ИИ-стартапа Cursor за $60 миллиардов Сегодня 22:42 — Фондовый рынок

Американская компания SpaceX заявила, что заключила соглашение со стартапом в сфере искусственного интеллекта Cursor, получив право приобрести компанию за 60 миллиардов долларов США позже в этом году или заплатить 10 миллиардов долларов США за совместную работу.

Об этом компания рассказала в соцсети Х.

SpaceXAI and @cursor_ai are now working closely together to create the world’s best coding and knowledge work AI.



The combination of Cursor’s leading product and distribution to expert software engineers with SpaceX’s million H100 equivalent Colossus training supercomputer will… — SpaceX (@SpaceX) April 21, 2026

Разработка моделей кодирования

«Cursor предоставил SpaceX право приобрести Cursor позже в этом году за 60 миллиардов долларов или заплатить 10 миллиардов долларов за нашу совместную работу», — говорится в сообщении.

В SpaceX также добавили, что обе компании «теперь тесно сотрудничают над созданием лучшего в мире искусственного интеллекта для кодирования».

«Сочетание ведущего продукта Cursor и его распространение среди опытных разработчиков программного обеспечения с обучающим суперкомпьютером Colossus от SpaceX позволит нам создавать самые полезные модели в мире», — заявили в компании.

Перспективы и конкуренция

В свою очередь, генеральный директор Cursor Майкл Труэлл написал в соцсети X, что он «рад сотрудничать с командой SpaceX для масштабирования Composer», имея в виду модель искусственного интеллекта своей компании.

«Значительный шаг на нашем пути к созданию лучшего места для кодирования с помощью искусственного интеллекта», — добавил он.

CNBC отмечает, что Cursor предлагает инструменты, которые помогают разработчикам программного обеспечения тестировать изменения в коде и записывать свои действия с помощью видео, журналов и скриншотов.

Для стартапа xAI это соглашение является попыткой догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта OpenAI, который создает Codex и Claude от Anthropic.

Укрінформ

