SpaceX получила разрешение на приобретение ИИ-стартапа Cursor за $60 миллиардов

Американская компания SpaceX заявила, что заключила соглашение со стартапом в сфере искусственного интеллекта Cursor, получив право приобрести компанию за 60 миллиардов долларов США позже в этом году или заплатить 10 миллиардов долларов США за совместную работу.
Об этом компания рассказала в соцсети Х.

Разработка моделей кодирования

«Cursor предоставил SpaceX право приобрести Cursor позже в этом году за 60 миллиардов долларов или заплатить 10 миллиардов долларов за нашу совместную работу», — говорится в сообщении.
В SpaceX также добавили, что обе компании «теперь тесно сотрудничают над созданием лучшего в мире искусственного интеллекта для кодирования».
«Сочетание ведущего продукта Cursor и его распространение среди опытных разработчиков программного обеспечения с обучающим суперкомпьютером Colossus от SpaceX позволит нам создавать самые полезные модели в мире», — заявили в компании.

Перспективы и конкуренция

В свою очередь, генеральный директор Cursor Майкл Труэлл написал в соцсети X, что он «рад сотрудничать с командой SpaceX для масштабирования Composer», имея в виду модель искусственного интеллекта своей компании.
«Значительный шаг на нашем пути к созданию лучшего места для кодирования с помощью искусственного интеллекта», — добавил он.
CNBC отмечает, что Cursor предлагает инструменты, которые помогают разработчикам программного обеспечения тестировать изменения в коде и записывать свои действия с помощью видео, журналов и скриншотов.
Для стартапа xAI это соглашение является попыткой догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта OpenAI, который создает Codex и Claude от Anthropic.
По материалам:
Укрінформ
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
