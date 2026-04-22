Apple грозит штраф в $38 млрд за нарушение антимонопольного законодательства Индии 22.04.2026, 00:13 — Технологии&Авто

Apple заявила, что ей грозит штраф в размере $38 млрд после отказа в сотрудничестве с регулятором Индии.

Как отмечает 9to5mac, это потенциально самое большое в истории «наказание» за нарушение антимонопольного законодательства.

Производитель iPhone отказывается предоставлять финансовые данные, которые требует Комиссия по вопросам конкуренции Индии (CCI), после того как его признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке смартфонов.

Суть конфликта

Apple неоднократно сталкивалась с антимонопольным законодательством, расследованиями регуляторов и судебными исками по всему миру. Обычно речь идет об одной и той же проблеме: в большинстве стран единственный способ установить приложение на iPhone — через официальный App Store, где компания самостоятельно устанавливает комиссию, а разработчики вынуждены соглашаться с условиями, если хотят работать на платформе. Регуляторы признают эти действия как злоупотребление рыночной властью.

В Apple настаивают, что компания не является доминирующим игроком на глобальном рынке мобильных приложений, поскольку Android занимает большую долю, чем iOS. Однако регуляторы считают, что сегмент iPhone достаточно велик, чтобы считать компанию доминирующей. В Индии ситуация несколько отличается, поскольку доля Apple там остается относительно небольшой.

К моменту начала дела в 2021 году доля Apple на рынке смартфонов Индии составляла лишь 4%, хотя с тех пор возросла примерно до 9%. В настоящее время компания оспаривает закон в суде и просит приостановить его применение до завершения разбирательства. Именно поэтому она отказывается передавать финансовую информацию, которую требует CCI.

Согласно Reuters, Комиссия намерена ускорить процесс наложения штрафа, поскольку Apple «исчерпывает время» для выполнения требований по раскрытию финансовых данных. В решении от 8 апреля отмечается, что компания не предоставила финансовую информацию и свою позицию по расследованию с октября 2024 года.

Apple, отрицающая какие-либо правонарушения по делу, заявила, что штраф может достичь $38 млрд, если регулятор использует глобальный оборот для расчета санкций. Несмотря на то, что CCI предоставила компании еще две недели для ответа, уже назначено финальное слушание — на 21 мая. Адвокаты по антимонопольному праву считают, что если Apple не выполнит требование комиссии по финансовой информации, то может упустить возможность обжаловать размер штрафа.

