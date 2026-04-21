Тим Кук уходит в отставку с должности СЕО Apple

Генеральный директор Тим Кук покинет пост главы Apple с 1 сентября и перейдет в совет директоров. Компания уже определила преемника — им станет руководитель аппаратного направления Джон Тернус.

New York Times. О кадровых изменениях сообщили сама компания, а также ряд международных медиа, в частности Bloomberg

Что известно о новом руководителе Apple

Новым CEO станет Джон Тернус, более 25 лет работающий в Apple и с 2021 года руководящий направлением аппаратного обеспечения. В компании подчеркивают его инженерный опыт и ключевую роль в разработке товаров.

«У Джона Тернуса склад ума инженера, душа новатора и сердце, чтобы управлять честно и с честью. Он — визионер, его вкладов в Apple за 25 лет слишком много, чтобы их перечислить, и он, несомненно, тот человек, который будет вести Apple в будущее», — прокомментировал назначение Тим Кук.

Тернус присоединился к компании в 2001 году, а затем возглавлял разработку ключевых продуктов — в частности iPhone, iPad, Mac, AirPods и Apple Watch. У него образование инженера-механика, полученное в Университете Пенсильвании.

Какую роль получит Кук

До сентября Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора и будет готовить преемника к переходу. После этого он станет исполнительным председателем совета директоров и сосредоточится, в частности, на взаимодействии с политиками и регуляторами по всему миру.

Кук возглавлял Apple с 2011 года после Стива Джобса. За время его руководства компания существенно выросла: рыночная капитализация поднялась с $350 млрд до $4 трлн, а годовая выручка — со $108 млрд до $416 млрд. Именно в этот период Apple расширила продуктовую линейку и активно развивала сервисы.

В компании отмечают, что смена руководства была запланирована и не связана с текущими финансовыми результатами. Решение о назначении Тернуса единогласно поддержал совет директоров.

