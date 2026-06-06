«Скрытые» правила дорожного движения в Европе, из-за которых можно получить большие штрафы

Водителей предупреждают о малоизвестных правилах дорожного движения в Европе, из-за которых туристы могут получить большие штрафы во время путешествий за границу. Эксперты отмечают: незнание местных законов может стоить водителям тысяч евро и испортить отпуск.
Саманта Смит, руководитель отдела специализированного досуга в Footman James, предупредила: важно убедиться, что у вас есть правильная автостраховка, проверить, имеет ли она ограничение пробега и достаточное покрытие для поездки, которую планируете совершить.
Во Франции, например, запрещено использовать навигаторы, показывающие точное расположение камер контроля скорости. За нарушения могут оштрафовать на сумму до 1500 евро, а также конфисковать устройство или даже автомобиль.
В Германии водителям грозят штрафы, если они остановятся на автобане из-за пустого бака. Такую ситуацию там могут расценить как нарушение, а штраф будет составлять от 30 до 70 евро.