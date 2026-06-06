«Скрытые» правила дорожного движения в Европе, из-за которых можно получить большие штрафы 06.06.2026, 01:06 — Технологии&Авто

Названы "скрытые" правила дорожного движения в Европе, Фото: magnific

Водителей предупреждают о малоизвестных правилах дорожного движения в Европе, из-за которых туристы могут получить большие штрафы во время путешествий за границу. Эксперты отмечают: незнание местных законов может стоить водителям тысяч евро и испортить отпуск.

Об этом пишет Express.

За что могут оштрафовать в Европе

Саманта Смит, руководитель отдела специализированного досуга в Footman James, предупредила: важно убедиться, что у вас есть правильная автостраховка, проверить, имеет ли она ограничение пробега и достаточное покрытие для поездки, которую планируете совершить.

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Во Франции, например, запрещено использовать навигаторы, показывающие точное расположение камер контроля скорости. За нарушения могут оштрафовать на сумму до 1500 евро, а также конфисковать устройство или даже автомобиль.

В Германии водителям грозят штрафы, если они остановятся на автобане из-за пустого бака. Такую ситуацию там могут расценить как нарушение, а штраф будет составлять от 30 до 70 евро.

В Португалии под запретом перевозки запасных канистр с бензином. За наличие горючего в автомобиле водителю может грозить штраф от 1500 до 15 тысяч евро.

В Финляндии водители обязаны постоянно ездить с включенными фарами — даже днем ​​и во время остановки. А мигание фарами там часто означает предупреждение об аварии или диких животных на дороге.

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В Швейцарии люди, которые носят очки или контактные линзы, должны иметь запасную пару. Кроме того, автомобиль должен быть отмечен наклейкой со страной регистрации, например «UK».

В Испании же могут оштрафовать за вождение босиком или в шлепанцах, если полиция решит, что такая обувь мешает полноценно контролировать автомобиль. Штраф за это может достигать 200 евро.

УНІАН По материалам:

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