Рейтинг лучших стран для автотуризма 31.05.2026, 01:09 — Мир

Международная компания Zutobi обнародовала свежий отчет по безопасности движения, качеству дорожного покрытия, а также доступности топлива и аренде машин в разных уголках планеты. Эти аналитические данные помогут водителям выбрать самые комфортные направления, где путешествовать на своем транспорте будет безопасно, где поездка превратится в сплошной стресс. На основе детального анализа 40 стран эксперты составили списки государств, идеальных для автомобилистов.

Мировой рейтинг лучших локаций для водителей

На первую ступеньку неожиданно вырвалась Словения, где практически нет пробок, а ландшафты и инфраструктура потрясают путешественников.

Следом за ней следует Португалия со своими свободными трассами вдоль побережья, а замыкает тройку лидеров Испания, которая привлекает автомобилистов развитой сетью скоростных автодорог.

В десятку лучших мест для автомобильных туров также вошли:

Австралия,

Япония,

Канада,

Швеция,

Великобритания,

Франция,

Новая Зеландия.

Антирейтинг и худшие дороги

А вот труднее всего пересекать границы и ездить будет в Колумбии, где качество дорог ужасное, пробки достигают 50−70%, а смертность в авариях пугает цифрами.

В Израиле водители просто оставят все деньги на парковках, ведь даже 2 часа стоянки стоят сумасшедшие суммы, да и сами автодороги далеки от идеала.

Замыкает тройку аутсайдеров соседняя Словакия, где из-за забитых городских улиц и плохого покрытия поездка на собственном транспорте превратится в постоянные нервы, несмотря на относительно дешевые стоянки.

