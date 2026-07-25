0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tesla расширяет производство в Германии

Технологии&Авто
35
Tesla
Tesla
Американская компания Tesla Inc. наращивает объемы производства на своем заводе в Грюнгайде, Германия, и планирует выход на новые рынки. Автопроизводитель ожидает существенного укрепления спроса на европейском пространстве до конца года.
Об этом сообщает Bloomberg.
В отчете подразделения Tesla Manufacturing Brandenburg SE отмечено, что на 2026 финансовый год прогнозируется значительно больший объем производства по сравнению с предыдущим периодом.
Соответственно руководство компании рассчитывает на заметный рост уровня загрузки имеющихся мощностей предприятия.

Драйверы роста и планы расширения завода

Главным фактором развития единого европейского завода Tesla, расположенного в федеральной земле Бранденбург, остается высокий спрос на кроссовер Model Y. В настоящее время предприятие обеспечивает электромобилями этой модели более 30 рынков.
Для удовлетворения спроса компания планирует увеличить объем производства в Грюнгайде до 7 500 автомобилей в неделю, что позволит выпускать около 375 000 машин ежегодно.
Также планируется масштабное расширение линий по выпуску аккумуляторных батарей. Реализация этих планов позволит создать на предприятии 3500 дополнительных рабочих мест.
По материалам:
Діло
TeslaГерманияЭлектромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems