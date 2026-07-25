Tesla расширяет производство в Германии
Американская компания Tesla Inc. наращивает объемы производства на своем заводе в Грюнгайде, Германия, и планирует выход на новые рынки. Автопроизводитель ожидает существенного укрепления спроса на европейском пространстве до конца года.
Об этом сообщает Bloomberg.
В отчете подразделения Tesla Manufacturing Brandenburg SE отмечено, что на 2026 финансовый год прогнозируется значительно больший объем производства по сравнению с предыдущим периодом.
Соответственно руководство компании рассчитывает на заметный рост уровня загрузки имеющихся мощностей предприятия.
Драйверы роста и планы расширения завода
Главным фактором развития единого европейского завода Tesla, расположенного в федеральной земле Бранденбург, остается высокий спрос на кроссовер Model Y. В настоящее время предприятие обеспечивает электромобилями этой модели более 30 рынков.
Для удовлетворения спроса компания планирует увеличить объем производства в Грюнгайде до 7 500 автомобилей в неделю, что позволит выпускать около 375 000 машин ежегодно.
Также планируется масштабное расширение линий по выпуску аккумуляторных батарей. Реализация этих планов позволит создать на предприятии 3500 дополнительных рабочих мест.
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