Лучшие смарт-часы с выносливыми батареями (фото) Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Xiaomi Watch 5

Современные умные часы с кремниево-углеродными аккумуляторами способны обеспечить длительное время автономной работы. Такие модели можно найти у брендов Xiaomi, Apple, OnePlus, Huawei и Samsung.

Среди смарт-часов 2026 года эксперты портала Gizmochina выделили 5 лучших вариантов, оснащенных мощными аккумуляторами.

Xiaomi Watch 5

Xiaomi Watch 5 работает под управлением операционной системы Wear OS 6, которая довольно быстро разряжает батарею из-за интеграции с приложениями и фоновой синхронизации.

Несмотря на это, часы могут продержаться до 6 дней в стандартном режиме и до 18 дней в режиме энергосбережения.

Xiaomi Watch 5, Фото: Xiaomi

Для этого Xiaomi Watch 5 использует кремний-углеродный аккумулятор емкостью 930 мАч. Кроме того, он сочетает основной процессор Snapdragon с низкоэнергетическим сопроцессором, что предотвращает излишние затраты энергии.

OnePlus Watch 4

OnePlus Watch 4 также использует Wear OS 6, предлагая около 5 дней автономной работы в стандартном режиме. При интенсивном использовании, включая включенный GPS, время работы от батареи сокращается примерно до 3 дней.

OnePlus Watch 4, Фото: OnePlus

При необходимости OnePlus Watch 4 может перейти на специальный режим энергосбережения. В этом случае основной процессор выключится, переведя основные функции на сопроцессор. В таком режиме часы могут выдержать до 16 дней.

OnePlus Watch 4 оснащен аккумулятором емкостью 646 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Гаджет полностью заряжается от нуля до 100% примерно за 75 минут.

Huawei Watch GT Runner 2

Huawei Watch GT Runner 2 — идеальный вариант для отслеживания тренировок, не перегруженный сторонними программами.

Эти часы работают на собственной HarmonyOS и обеспечивают до 14 дней автономной работы при умеренном использовании около 7 дней активной работы.

Huawei Watch GT Runner 2, Фото: Gizmochina

Поскольку для бегунов и туристов важно мониторить маршрут, Huawei Watch GT Runner 2 предлагает до 32 часов непрерывного двухдиапазонного GPS-отслеживания на одном заряде.

Apple Watch Ultra 3

Watch Ultra 3 позволяют пользователям iPhone оставаться в экосистеме Apple и выдерживают до 42 часов обычного использования на одном заряде. Режим низкого энергопотребления может растянуть этот срок до 72 часов.

Apple Watch Ultra 3, Фото: PCMag

Даже с включенным дисплеем и активной сотовой связью Apple Watch Ultra 3 не требуется ежедневная зарядка. Это стало возможным благодаря оптимизации чипа S10 и watchOS 26.

Также следует отметить, что 15-минутная зарядка обеспечивает примерно 12 часов стандартного использования.

Samsung Galaxy Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch Ultra обещает до 100 часов работы от аккумулятора в режиме энергосбережения или 48 часов обычного использования.

Он работает на Wear OS 6 с интерфейсом Samsung One UI 8 Watch и использует аккумулятор емкостью 590 мАч.

Samsung Galaxy Watch Ultra, Фото: Stuff

При необходимости Galaxy Watch Ultra может синхронизироваться с Galaxy Ring. Если носить эти два устройства одновременно, они распределят между собой функции отслеживания здоровья.

К примеру, кольцо может мониторить сон и сердечный ритм, экономя зарядку часов.

Фокус По материалам:

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