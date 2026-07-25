Эксперты определили лучшие электрические внедорожники (фото) 25.07.2026, 00:26 — Технологии&Авто

Названы лучшие электрические внедорожники 2026 года, Фото: magnific

Современный авторынок демонстрирует стремительный рост сегмента экологического транспорта, где ведущие мировые автогиганты активно представят свои новые разработки. Специалисты провели комплексные испытания актуальных моделей и определили лучшие электрические внедорожники 2026 года, которые уже успели завоевать расположение водителей.

Как сообщает USA TODAY, в этот список вошли транспортные средства, демонстрирующие идеальный баланс между ценой, комфортом, легкостью обслуживания и технологичностью.

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Главными критериями отбора стали повседневная практичность машин, удобство процесса подзарядки аккумуляторов, а также общая выгода для покупателя.

Субкомпактный сегмент

В категории наиболее компактных и доступных кроссоверов безоговорочным лидером признан Nissan Leaf 2026 модельного года.

Известная японская компания провела кардинальное переосмысление этой популярной линейки, превратив традиционный хэтчбек в полноценный субкомпактный внедорожник за вполне умеренную стоимость.

По стартовой цене от $29 990 (1 342 950 грн) эта модель предлагает хорошее соотношение цены и качества.

Nissan Leaf 2026

Запас хода на одном заряде достигает 303 миль (около 487 км), что является выдающимся показателем этого ценового класса.

Наличие встроенного порта стандарта NACS (North American Charging Standard), позволяющего беспрепятственно пользоваться сетями быстрой зарядки постоянного тока.

Компактный класс

Среди небольших кроссоверов лидерство уверенно удерживает Tesla Model Y 2026 года.

Этот электромобиль не зря остается самым популярным представителем своего класса в Америке, поскольку удовлетворяет практически все базовые потребности современных водителей и помогает тысячам людей успешно отказаться от классических ДВС.

Tesla Model Y

Базовая версия модели стоит от $39 990 (1 790 750 грн) и предлагает клиентам стандартный запас хода в 321 милю (приблизительно 516 км).

Кроссовер отличается отличной динамикой на скоростных трассах, продуманным внутренним пространством, вместительным багажником, а также возможностью сверхбыстрого восстановления энергии благодаря разветвленной фирменной сети Supercharger.

Среднеразмерные кроссоверы

В среднем классе лучшим решением эксперты назвали Kia EV9 2026 года. Создавая этот электрокар, корейские дизайнеры вдохновлялись успехом своего бензинового аналога — популярного семейного внедорожника Telluride.

Kia EV9 2026

Новинка получила очень просторный салон, богатое стандартное оснащение передовыми технологиями, а более дорогие комплектации предлагают повышенную мощность и увеличенную дальность хода.

При начальной цене от $54 900 (2 458 420 грн) автомобиль гарантирует 230 миль (около 370 км) автономности в базовом исполнении и оснащается интегрированным портом NACS.

Специалисты ведущих автомобильных изданий отдают Kia EV9 первое место в сегменте благодаря безупречному сочетанию выразительного дизайна и повседневной функциональности.

Полноразмерные флагманы

Вершину рейтинга среди крупных трехрядных авто занял Rivian R1S 2026 года.

Несмотря на то, что бренд разрабатывает меньшие и более дешевые линейки, его первый полноразмерный внедорожник остается вне конкуренции для тех покупателей, которые готовы к серьезным финансовым инвестициям.

Модель с начальным ценником $83 990 обеспечивает 329 миль (около 529 км) хода без подзарядки.

Rivian R1S 2026

Rivian R1S — это настоящая машина для бездорожья, которая оснащена адаптивной пневматической подвеской и уникальным программным обеспечением, позволяющим индивидуально настраивать любой параметр — от клиренса до спортивного режима.

Модификация Quad Motor демонстрирует удивительную динамику, разгоняясь до первой сотни (0−60 миль/час) всего за 2.5 секунд, что делает его одним из самых быстрых серийных электрокаров стоимостью до $100 000.

Обозреватель По материалам:

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