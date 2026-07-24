Nissan представил новый Leaf Nismo (фото) Сегодня 22:18 — Технологии&Авто

Nissan представил новый Leaf Nismo (фото)

Nissan представил новый Leaf Nismo, ставший флагманской версией электрического кроссовера. Модель получила более агрессивный аэродинамический обвес, доработанное шасси и спортивное оформление салона, однако технические характеристики силовой установки остались без изменений.

Внешний вид Leaf Nismo отличается новым передним сплиттером с дизайном Twin Blade, красными декоративными акцентами, новыми 19-дюймовыми легкосплавными дисками Enkei, а также оригинальным задним спойлером типа ducktail и измененным задним бампером. В то же время спортивная версия неожиданно получила более простые задние фонари от базовой комплектации вместо фирменных 3D-светодиодных фонарей, доступных в более дорогих исполнениях Platinum+ и Autech.

Салон выполнен в черной гамме с красными упорами. Автомобиль оснащен логотипами Nismo, контрастной прострочкой, эксклюзивной графикой цифровой приборной панели, отделкой из замши и синтетической кожи. За доплату доступны спортивные кресла Recaro с электрорегулировкой.

Несмотря на спортивный облик, Nissan не увеличил отдачу электромоторов. Leaf Nismo предлагается в двух исполнениях:

B5 с батареей емкостью 53 кВт·ч и электромотором мощностью 174 л.с.

B7 с батареей 75 кВт·ч и электромотором мощностью 214 л.с.

Как и стандартный Leaf, новинка имеет только передний привод. В то же время инженеры подготовили специальный режим Nismo с более острой реакцией на нажатие акселератора и перенастроили систему рекуперативного торможения. Кроме этого, кроссовер получил модернизированную подвеску с новыми пружинами, стабилизаторами поперечной стойкости, амортизаторами swing-valve, усиленными втулками подрамника, измененными настройками рулевого управления и шинами Michelin Pilot Sport 5 размерности 235/45 R19.

Продажи Nissan Leaf Nismo уже стартовали в Японии. Начальная цена версии B5 составляет около 40 500 долларов США, в то время как топовая комплектация B7 с пакетом кресел Recaro стоит примерно 44 400 долларов США. Компания пока не подтвердила выход модели на европейский и североамериканский рынки.

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