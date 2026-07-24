Какие автомобили ржавеют быстрее других и почему Сегодня 19:12 — Технологии&Авто

Многие водители до сих пор считают, что коррозия — проблема исключительно подержанных автомобилей, однако ржавчина все чаще появляется и на относительно новых моделях.

Мастер по кузовному ремонту Nesemos Veteran Auto Hub рассказал, почему современные авто стали менее устойчивыми к коррозии, какие марки машин гниют быстрее и как защитить кузов во время эксплуатации.

По словам мастера, главная причина коррозии — повреждение антикоррозионного слоя из-за ДТП, царапин до металла, сколов и т. п. , а также воздействие влаги как изнутри, так и снаружи автомобиля.

Из-за повреждения краски или заводского покрытия влага проникает в металл, а также восстановленное после аварии авто рискует заржаветь, если его не обработали должным образом:

Коррозия часто появляется на порогах, в скрытых полостях кузова и других труднодоступных местах — именно там накапливаются грязь, соль и влага, которые создают идеальные условия для разрушения металла.

В салоне, как заметил специалист, самым уязвимым местом является днище, особенно если под ковриками регулярно собирается вода.

При этом самая большая опасность, по его мнению, состоит в том, что будет, если ездить на гнилой машине и не принимать никаких мер: при таких условиях ржавчина может распространяться годами, безвозвратно портя металлические детали и увеличивая стоимость ремонта.

Какие машины чаще всего гниют, а какие — реже всего

Еще одной причиной распространения коррозии эксперт назвал качество металла и покрытие кузова. Приблизительно с 2010 года, по его наблюдениям, заметно подешевело производство — в новых машинах стали использовать более тонкий металл и менее качественный слой наружного покрытия.

Эта тенденция, как уточнил мастер, сказалась практически на всех марках, и исключение составляют разве что премиум-автомобили. В то же время, если все же выбирать, какие марки машин меньше всего гниют, то, учитывая собственный опыт, он назвал Volvo.

Чтобы не приобрести машину со скрытой ржавчиной, по совету специалиста, следует разбирать авто в ключевых местах — задние арки, пороги, стаканы амортизаторов, лонжероны и днище. Причем для осмотра днища желательно снять ковер салона, ведь именно там чаще всего скрывается незаметная коррозия.

В общем, риск скрытой ржавчины, по его мнению, значительно выше у затопленных автомобилей и побывавших в ДТП: если такие машины забыли обработать антикоррозионной защитой во время восстановления, со временем ржавчина проявится даже тогда, когда кузов внешне выглядит безупречно.

Чем обработать кузов автомобиля, чтобы он не ржавел

Чтобы уберечь автомобиль от ржавчины, важно не только регулярно мыть кузов, но и уделять внимание его скрытым полостям, следя, чтобы там не скапливалась влага. В частности, мастер рекомендует проводить антикоррозионную обработку минимум два раза в год — весной и осенью.

Особенно тщательно, по его мнению, следует обрабатывать пороги, двери и задние крылья: для этого обычно снимают внутреннюю обшивку, очищают полости от пыли, продувают их, а затем наносят защитное антикоррозионное средство.

УНІАН По материалам:

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