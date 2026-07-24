Какие авто покупают европейцы (инфографика)

Страхование автомобиля: выбирайте автогражданку от лучших страховых компаний Украины.
Наибольший прирост (+60,7%) снова продемонстрировал сегмент электромобилей. В I полугодии в ЕС было зарегистрировано почти 5,9 млн новых легковых авто, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее мы писали, что замедление продаж в июне достаточно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.
Кстати, мы писали, что делать, если у вас или у виновника аварии нет обязательного страхового полиса (автогражданки)?
Как правильно действовать непосредственно на месте происшествия, чтобы не получить штраф за оставление места ДТП и гарантировать компенсацию ущерба за поврежденное авто или лечение? В этом выпуске опытный адвокат Станислав Лифлянчик подробно разбирает все юридические тонкости ДТП без страховки.