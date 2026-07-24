0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие авто покупают европейцы (инфографика)

Технологии&Авто
65
Какие авто покупают европейцы (инфографика)
Какие авто покупают европейцы (инфографика)
По данным АСЕА, в июне 2026 г. рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос в годовом исчислении на 13,6% - до 1 147 962 ед.
Об этом сообщает Укравтопром.
Какие авто покупают европейцы (инфографика)
Наибольший прирост (+60,7%) снова продемонстрировал сегмент электромобилей. В I полугодии в ЕС было зарегистрировано почти 5,9 млн новых легковых авто, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
<i>Создано с помощью ИИ</i>
Создано с помощью ИИ
Ранее мы писали, что замедление продаж в июне достаточно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.
Кстати, мы писали, что делать, если у вас или у виновника аварии нет обязательного страхового полиса (автогражданки)?
Как правильно действовать непосредственно на месте происшествия, чтобы не получить штраф за оставление места ДТП и гарантировать компенсацию ущерба за поврежденное авто или лечение? В этом выпуске опытный адвокат Станислав Лифлянчик подробно разбирает все юридические тонкости ДТП без страховки.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems