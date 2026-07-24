Какие авто покупают европейцы (инфографика) Сегодня 13:01 — Технологии&Авто

Какие авто покупают европейцы (инфографика)

По данным АСЕА, в июне 2026 г. рынок новых легковых автомобилей в ЕС вырос в годовом исчислении на 13,6% - до 1 147 962 ед.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Наибольший прирост (+60,7%) снова продемонстрировал сегмент электромобилей. В I полугодии в ЕС было зарегистрировано почти 5,9 млн новых легковых авто, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Ранее мы писали , что замедление продаж в июне достаточно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.

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