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Alphabet увеличит расходы на ИИ до $205 млрд

Технологии&Авто
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Результаты Alphabet за второй квартал продемонстрировали определенный прогресс
Результаты Alphabet за второй квартал продемонстрировали определенный прогресс
Alphabet увеличила прогнозируемые годовые капитальные затраты в диапазоне от 195 до $205 млрд из-за стремления ускорить развитие искусственного интеллекта, что повлекло за собой падение ее акций на 5% в конце торгов.
Об этом сообщает Bloomberg.
В общей сложности четыре техногиганта — Alphabet, Meta Platforms Inc., Microsoft Corp. и Amazon.com Inc. — ранее заявляли о планах потратить до $725 млрд на свои ИИ-амбиции.
Рост расходов вызывает беспокойство Уолл-стрит по поводу финансовой отдачи от таких масштабных инвестиций.

Облачное подразделение компании демонстрирует высокие результаты

Доход Google Cloud вырос на 82% - до $24,77 млрд, а портфель контрактов достиг $514 млрд благодаря высокому спросу на ИИ-инфраструктуру.
Поисковая реклама принесла $63,27 млрд, что несколько ниже ожиданий на фоне конкуренции со стороны чат-ботов.
Система искусственного интеллекта Gemini насчитывает 950 млн ежемесячных активных пользователей, при этом компания, конкурируя с Anthropic и OpenAI, готовит новые модели, включая Gemini 3.6 Flash и анонс следующего поколения Gemini 4.
Видеоплатформа YouTube превысила прогнозы аналитиков с доходом в $11,1 млрд.
Дополнительным драйвером роста стал инвестиционный портфель с частями в Anthropic PBC и SpaceX, который обеспечил резкий рост чистой прибыли благодаря увеличению стоимости активов почти на $100 млрд за квартал.
В целом за II квартал капитальные расходы составили $44,92 млрд, общие продажи без выплат партнерам достигли $103,6 млрд, а чистая прибыль составляет $9,11 на акцию, что существенно превышает прогнозы рынка.
По материалам:
Mind
ИИ
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