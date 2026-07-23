Tesla переносит массовое производство Cybercab, Semi и Megapack на фоне рекордных инвестиций в ИИ Сегодня 22:30 — Технологии&Авто

Выручка компании выросла на 26%

Tesla пересмотрела планы по запуску своих новых продуктов и больше не ожидает начать массовое производство роботакси Cybercab, электрогрузовики Semi и системы накопления энергии Megapack 3 в 2026 году.

Как пишет TechCrunch, об этом компания сообщила в письме акционерам по итогам второго квартала. Также из предыдущего отчета исчезло упоминание о том, что гуманоидный робот Optimus в ближайшее время достигнет этапа массового производства.

Компания увеличила производство собственных аккумуляторных элементов

По словам Tesla, сейчас компания активно увеличивает производство собственных аккумуляторных элементов 4680, необходимых для масштабного выпуска Cybercab и Semi. В то же время, Илон Маск признал, что именно Optimus станет самым сложным продуктом в истории Tesla с точки зрения организации серийного производства, поскольку практически все его компоненты созданы с нуля.

Несмотря на задержки, Tesla выпускает первые серийные Cybercab на заводе в Остине, а производственные линии для Semi и Optimus еще строятся. Еще в начале года компания рассчитывала запустить массовое производство всех трех новинок уже в этом году.

Причины переноса сроков производства

Перенос сроков происходит на фоне резкого роста издержек, связанных с переходом Tesla от производителя электромобилей в компанию, специализирующуюся на искусственном интеллекте и робототехнике. Во втором квартале чистая прибыль сократилась на 5% - до $1,1 млрд, капитальные расходы более чем удвоились, а свободный денежный поток стал отрицательным и составил минус $1 млрд.

В то же время выручка компании выросла на 26% в годовом исчислении — до $28,2 млрд. Наибольшую часть доходов традиционно обеспечил автомобильный бизнес. Tesla поставила более 480 тыс. электромобилей, что стало лучшим результатом с третьего квартала прошлого года. Компания объясняет это рекордными продажами на ряде международных рынков, в частности, в Южной Корее, Японии, Австралии и других странах.

Положительную динамику также продемонстрировал энергетический бизнес: выручка от систем накопления энергии и солнечных решений выросла до $3,1 млрд. Кроме того, количество подписчиков системы Full Self-Driving (Supervised) увеличилось на 56% и достигло 1,48 млн.

Tesla заявляет, что продолжит наращивать инвестиции в новые продукты. Компания ожидает, что ее капитальные расходы в 2026 году составят $25 млрд, что примерно в три раза превышает исторический уровень.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.