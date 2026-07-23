Toyota заинтриговала новым большим внедорожником 23.07.2026, 02:44 — Технологии&Авто

Toyota заинтриговала новым большим внедорожником

В Японии впервые заметили закамуфлированный прототип нового большого внедорожника Toyota.

По габаритам автомобиль близок к Land Cruiser, а опубликованные фотографии сопровождались слоганом «Легенда эволюционирует», что породило ряд предположений о будущей модели.

Toyota продолжает расширять линейку больших внедорожников и электрифицированных моделей. После появления роскошного Century SUV компания неоднократно подтверждала планы по выпуску новых гибридных и полностью электрических автомобилей.

Несмотря на плотный камуфляж, на прототипе можно увидеть несколько характерных деталей. В частности он получил 20-дюймовые колесные диски, дизайн которых напоминает колеса Toyota Century. Передняя часть также отличается от актуального Land Cruiser 300: вместо привычной радиаторной решетки установлена ​​конструкция с вертикальными элементами и небольшими вентиляционными отверстиями.

Одной из причин новых предположений стало упоминание завода Toyota в Тахаре, где производят самые дорогие и технологичные модели бренда. По неофициальной информации, испытания могут относиться к новой модели на базе Toyota Century. В то же время, существует и другая версия, согласно которой компания тестирует новое поколение Land Cruiser Se с несущим кузовом вместо рамной конструкции. Ожидается, что такой автомобиль может получить полностью электрическую или гибридную плагин-гибридную силовую установку.

Концепт Land Cruiser Se представили еще в 2023 году. Его длина 5,1 м, ширина 2 м, высоту 1,7 м и три ряда сидений в салоне. По предварительным оценкам, серийную версию могут представить ориентировочно в 2028 году. В то же время, Toyota пока не раскрывает никаких технических подробностей нового прототипа, поэтому все версии относительно его происхождения остаются неофициальными.

MMR По материалам:

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