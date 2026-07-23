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ТОП-20 новых авто, которые лучше всего покупали в июне в Украине (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-20 новых авто, которые лучше всего покупали в июне в Украине (инфографика)
ТОП-20 новых авто, которые лучше всего покупали в июне в Украине (инфографика)
Замедление продаж в июне довольно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.
Об этом пишет Аuto.ria, которое показало 20 новых авто, которые хорошо покупали в июне.
В этом же году разница ненамного больше: минус шесть «с копейками» процентов. По итогам июня владельцами новых легковушек стали 5058 украинских автомобилистов — на 337 меньше, чем в предыдущем месяце.

Тенденции

Спрос на технику с пробегом за этот же период существенно увеличился: в базе данных Главного Сервисного центра МВД появились 90,8 тысяч записей о регистрационных действиях с подержанными авто — почти на четверть больше, чем в мае!

Самые успешные бренды в Украине по итогам продаж новых авто в июне 2026 года.

<i>Создано с помощью ИИ</i>
Создано с помощью ИИ
При этом трафик подержанных машин из-за границы почти не изменился (21 352 легковушки в июне против 21 407 по итогам мая).
Итак, самым динамичным сегментом украинского автомобильного рынка по итогам июня снова стала внутренняя «вторичка».
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Также напомним, что 2-й квартал 2026 года стал успешным для сегмента гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). На фоне адаптации рынка электромобилей к новым налоговым условиям спрос на бензо-электрические модели существенно вырос. Всего за второй квартал в Украине было зарегистрировано почти 17 тыс. новых и подержанных гибридных автомобилей.
В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Авто
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