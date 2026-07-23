ТОП-20 новых авто, которые лучше всего покупали в июне в Украине (инфографика) Сегодня 08:02 — Технологии&Авто

ТОП-20 новых авто, которые лучше всего покупали в июне в Украине (инфографика)

Замедление продаж в июне довольно типично для украинского рынка: например, в прошлом году спрос в начале лета притормозил на 5,2% против результата мая.

Об этом пишет Аuto.ria, которое показало 20 новых авто, которые хорошо покупали в июне.

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В этом же году разница ненамного больше: минус шесть «с копейками» процентов. По итогам июня владельцами новых легковушек стали 5058 украинских автомобилистов — на 337 меньше, чем в предыдущем месяце.

Тенденции

Спрос на технику с пробегом за этот же период существенно увеличился: в базе данных Главного Сервисного центра МВД появились 90,8 тысяч записей о регистрационных действиях с подержанными авто — почти на четверть больше, чем в мае!

Самые успешные бренды в Украине по итогам продаж новых авто в июне 2026 года.

Создано с помощью ИИ

При этом трафик подержанных машин из-за границы почти не изменился (21 352 легковушки в июне против 21 407 по итогам мая).

Итак, самым динамичным сегментом украинского автомобильного рынка по итогам июня снова стала внутренняя «вторичка».

Также напомним, что 2-й квартал 2026 года стал успешным для сегмента гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). На фоне адаптации рынка электромобилей к новым налоговым условиям спрос на бензо-электрические модели существенно вырос. Всего за второй квартал в Украине было зарегистрировано почти 17 тыс. новых и подержанных гибридных автомобилей.

В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями . Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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