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Samsung представила свои интеллектуальные очки с поддержкой Android XR и Gemini

Технологии&Авто
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Очки разработаны совместно с Gentle Monster и Warby Parker
Очки разработаны совместно с Gentle Monster и Warby Parker
Компания Samsung на мероприятии Galaxy Unpacked представила (через SamMobile) свои первые интеллектуальные очки, работающие на базе ИИ Gemini и созданные для повседневного использования.

Разработка дизайна

Очки созданы в сотрудничестве с Google и Qualcomm, а их дизайн разработали бренды Gentle Monster и Warby Parker. Gentle Monster предложила черную оправу со строгим верхним краем и скругленными нижними линиями, в то время как Warby Parker представила вариант в коричневом цвете с чуть приподнятой линией бровей. Samsung отмечает, что при разработке моделей тесно сотрудничала с обоими брендами, чтобы усовершенствовать ключевые точки посадки, такие как лоб и уши.
Очки созданы в сотрудничестве с Google и Qualcomm
Очки созданы в сотрудничестве с Google и Qualcomm

Характеристики

Новинка работает на платформе Android XR и оснащена чипом Snapdragon AR1 Gen 1. Очки оборудованы камерой, микрофонами, динамиками и сенсорными зонами на дужках, что позволяет снимать фото и видео, а также управлять устройством с помощью голосовых команд, касаний и жестов и подключенных устройств.
Очки интегрируются с другими продуктами Galaxy, включая Galaxy Ring и Galaxy Watch, хотя поддержка жестов доступна только для часов Galaxy Watch 9 и более новых.
Очки интегрируются с другими продуктами Galaxy
Очки интегрируются с другими продуктами Galaxy
Функциональность очков включает суммирование длинных сообщений, чтение ключевой информации вслух, живой перевод, сохранение отснятой текстовой информации в Samsung Notes, а также навигацию и распознавание объектов вокруг.
Встроенная камера позволяет Gemini видеть то же, что и пользователь, предоставляя контекстные подсказки в реальном времени, а во время видеовызова можно делиться увиденным, оставляя руки свободными. Устройство может поддерживать более полезные дальнейшие взаимодействия, понимая текущий контекст пользователя и увязывая соответствующую информацию между задачами.
Компания пока не объявила цену
Компания пока не объявила цену
Очки поддерживают работу с приложениями Google и Samsung, включая Google Maps, Google Translate, Samsung Notes, Spotify и YouTube Music. Время автономной работы новинки составляет до 9 часов при смешанном использовании, а зарядный футляр обеспечивает еще 7 полных циклов зарядки.
Компания пока не объявила о цене и точной дате выхода своих интеллектуальных очков, но ожидается, что новинка появится в продаже до конца года. При покупке будет доступна опция установки линз с диоптриями, а в будущем могут появиться новые стили оправ.
По материалам:
mezha.media
SamsungGoogleТехника
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