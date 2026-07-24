Rolls-Royce, Porsche и Tesla: какие дорогие авто дарили украинцы во втором квартале Сегодня 09:00 — Технологии&Авто

Среди подаренных автомобилей были Rolls-Royce, Porsche и Rivian

Во втором квартале 2026 года в Украине по договорам дарения было перерегистрировано 10 598 транспортных средств. Это на 42% больше, чем в первом квартале и на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

В среднем украинцы ежемесячно оформляют около 3,3 тыс. транспортных средств по договорам дарения.

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Динамика переоформлений

В первом квартале 2026 года по договорам дарения было переоформлено 7461 транспортное средство. Таким образом, во втором квартале их количество увеличилось на 3137 единиц, или на 42%.

По сравнению со вторым кварталом 2025 года, когда было оформлено 9741 транспортное средство, показатель вырос на 857 автомобилей, или на 8,8%.

«Подобное оживление традиционно приходится на теплый сезон, когда активы активнее перемещаются между родственниками, а машины готовят к летней эксплуатации», — говорится в сообщении.

Средний возраст подаренных автомобилей

Большинство автомобилей, которые переоформляли по договорам дарения, не новые. Средний возраст таких транспортных средств во втором квартале 2026 года составил 13 лет.

Топ-10 моделей, которые дарят чаще всего

В структуре подаренных автомобилей по типу силовой установки преобладают транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания:

бензиновые — 40,3%;

дизельные — 32,1%;

с газобаллонным оборудованием — 13,6%;

электромобили — 9,3%;

гибриды — 4,7%.

Суммарно бензиновые и дизельные автомобили составляют более 72% всех переоформленных по договорам дарения транспортных средств.

Топ-10 моделей, которые дарят чаще всего, eauto.org.ua

«Присутствие в топе коммерческого Mercedes-Benz Sprinter и народных „Ланосов“ подтверждает, что значительная часть дарений является оформлением рабочего инструмента на нового владельца внутри семейного бизнеса. В то же время наличие Tesla Model Y и „тройки“ от BMW указывает на то, что действительно красивые эмоциональные подарки на праздники никто не отменял».

Среди подаренных автомобилей были Rolls-Royce, Porsche и Rivian

Кроме массовых моделей, во втором квартале по договорам дарения переоформили и ряд дорогих автомобилей. Среди них:

Rolls-Royce Spectre;

BMW i7;

Rivian R1T;

Porsche 718 Boxster;

Smart #3.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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