Rolls-Royce, Porsche и Tesla: какие дорогие авто дарили украинцы во втором квартале

Во втором квартале 2026 года в Украине по договорам дарения было перерегистрировано 10 598 транспортных средств. Это на 42% больше, чем в первом квартале и на 8,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первом квартале 2026 года по договорам дарения было переоформлено 7461 транспортное средство. Таким образом, во втором квартале их количество увеличилось на 3137 единиц, или на 42%.
По сравнению со вторым кварталом 2025 года, когда было оформлено 9741 транспортное средство, показатель вырос на 857 автомобилей, или на 8,8%.
«Подобное оживление традиционно приходится на теплый сезон, когда активы активнее перемещаются между родственниками, а машины готовят к летней эксплуатации», — говорится в сообщении.
Средний возраст подаренных автомобилей
Большинство автомобилей, которые переоформляли по договорам дарения, не новые. Средний возраст таких транспортных средств во втором квартале 2026 года составил 13 лет.
Топ-10 моделей, которые дарят чаще всего
В структуре подаренных автомобилей по типу силовой установки преобладают транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания:
бензиновые — 40,3%;
дизельные — 32,1%;
с газобаллонным оборудованием — 13,6%;
электромобили — 9,3%;
гибриды — 4,7%.
Суммарно бензиновые и дизельные автомобили составляют более 72% всех переоформленных по договорам дарения транспортных средств.
«Присутствие в топе коммерческого Mercedes-Benz Sprinter и народных „Ланосов“ подтверждает, что значительная часть дарений является оформлением рабочего инструмента на нового владельца внутри семейного бизнеса. В то же время наличие Tesla Model Y и „тройки“ от BMW указывает на то, что действительно красивые эмоциональные подарки на праздники никто не отменял».
Среди подаренных автомобилей были Rolls-Royce, Porsche и Rivian
Кроме массовых моделей, во втором квартале по договорам дарения переоформили и ряд дорогих автомобилей. Среди них: