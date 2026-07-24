Украинские морские дроны Magura выходят на производство в США 24.07.2026, 01:22 — Технологии&Авто

Украинская UForce разрабатывает морские дроны Magura

Украинско-британская компания UForce, производящая морские дроны Magura, договорилась с американской ReconCraft о производстве беспилотных надводных судов в США.

Об этом пишет Business Insider.

Детали сделки

Украинская UForce, разрабатывающая морские дроны Magura, заключила партнерство с американским производителем лодок ReconCraft. Она тесно сотрудничает с американским правительством и имеет действующие контракты с Военно-морскими силами США на поставку собственных беспилотных судов.

В рамках соглашения UForce передаст партнеру проверенные в бою воздушные, морские и наземные беспилотные системы, программное обеспечение для автономного управления, а также технологии командования и управления. Компании планируют запустить в США лицензионное производство морских беспилотников для американского рынка.

Что известно о UForce

UForce — это украинская компания, зарегистрированная в Великобритании в январе 2025 года под названием UForce Global Limited. Ее соучредителем, владеющим 75% акций, является бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук, а CEO UForce — Олег Рогинский.

В марте 2026 года UForce привлекла $50 млн инвестиций, благодаря чему ее оценка превысила $1 млрд, и компания достигла статуса «единорога».

Сама сделка появилась в момент, когда американские военные сами начали активнее работать с таким классом оружия, а в начале месяца стало известно о первом боевом применении морских дронов США. Тогда три беспилотных надводных судна Saronic Corsair атаковали цели в иранском порту Бандар-Аббас.

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