В каких городах больше всего электромобилей и велосипедов Сегодня 06:05 — Технологии&Авто

Наибольшая доля электромобилей – в Копенгагене и Шэньчжэне, Фото: magnific

В каком городе мира больше всего электрокаров, электробусов и велосипедов подсчитала компания Clean Cities Campaign. Это крупнейшая в Европе сеть общественных организаций, занимающаяся развитием экологического городского транспорта. Кампания объединяет более 140 неправительственных организаций и общественных инициатив из разных стран Европы.

Наибольшая доля электромобилей — в Копенгагене и Шэньчжэне

По доле электромобилей в общем парке легковых автомобилей среди европейских городов лидирует Копенгаген — 18%.

Второе место занимает Амстердам с 14%.

Далее расположились:

Лондон — 6%;

Париж — 5%;

Берлин — 4%;

Мадрид, Рим и Варшава — примерно 1%.

В США показатели значительно ниже:

Сиэтл — 8%;

Лос-Анджелес — 6%;

Нью-Йорк — около 1%.

Среди китайских городов лидирует Шэньчжэнь с 18% электромобилей в легковом автопарке. В Пекине этот показатель составляет 16%, а в Шанхае — 10%.

Китай опережает Европу по части электробусов

Наибольшую часть электробусов в городских автопарках имеют китайские города.

Лидирует Шэньчжэнь, где парк автобусов уже полностью электрический (100%).

В Пекине электробусы составляют 94,7% автопарка, а в Шанхае — 86,6%.

Среди европейских городов лучший показатель у Копенгагена — 99% электробусов.

В лидеры также входят:

Амстердам — ​​75,4%;

Лондон — 22,4%;

Париж — 20,8%;

Мадрид — 20,4%;

Рим — 14,9%;

Берлин — 14,4%;

Варшава — 11,9%.

Американские города существенно отстают:

Сиэтл — 16,5%;

Лос-Анджелес — 5,3%;

Нью-Йорк — всего 1,1%.

Больше всего велосипедов — в Шанхае

Шанхай стал безоговорочным лидером по количеству велосипедов в системах байкшеринга. На каждую тысячу жителей здесь приходится 44,35 велосипедов.

Второе место занял китайский Шэньчжэнь с 20,01 велосипеда на тысячу жителей.

Среди европейских городов лучший результат у Копенгагена — 8,91 велосипеда на тысячу жителей.

Далее в рейтинге расположились:

Берлин — 5,86;

Нью-Йорк — 4,47;

Рим — 4,13;

Лос-Анджелес — 3,41;

еще один европейский город — 2,72;

еще один показатель Европы — 2,17;

самый низкий результат среди представленных городов у Лос-Анджелеса — 0,46 велосипеда на тысячу жителей.

Хмарочос По материалам:

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