В каких городах больше всего электромобилей и велосипедов
В каком городе мира больше всего электрокаров, электробусов и велосипедов подсчитала компания Clean Cities Campaign. Это крупнейшая в Европе сеть общественных организаций, занимающаяся развитием экологического городского транспорта. Кампания объединяет более 140 неправительственных организаций и общественных инициатив из разных стран Европы.
Наибольшая доля электромобилей — в Копенгагене и Шэньчжэне
По доле электромобилей в общем парке легковых автомобилей среди европейских городов лидирует Копенгаген — 18%.
Второе место занимает Амстердам с 14%.
Далее расположились:
- Лондон — 6%;
- Париж — 5%;
- Берлин — 4%;
- Мадрид, Рим и Варшава — примерно 1%.
В США показатели значительно ниже:
- Сиэтл — 8%;
- Лос-Анджелес — 6%;
- Нью-Йорк — около 1%.
Среди китайских городов лидирует Шэньчжэнь с 18% электромобилей в легковом автопарке. В Пекине этот показатель составляет 16%, а в Шанхае — 10%.
Китай опережает Европу по части электробусов
Наибольшую часть электробусов в городских автопарках имеют китайские города.
Лидирует Шэньчжэнь, где парк автобусов уже полностью электрический (100%).
В Пекине электробусы составляют 94,7% автопарка, а в Шанхае — 86,6%.
Среди европейских городов лучший показатель у Копенгагена — 99% электробусов.
В лидеры также входят:
- Амстердам — 75,4%;
- Лондон — 22,4%;
- Париж — 20,8%;
- Мадрид — 20,4%;
- Рим — 14,9%;
- Берлин — 14,4%;
- Варшава — 11,9%.
Американские города существенно отстают:
- Сиэтл — 16,5%;
- Лос-Анджелес — 5,3%;
- Нью-Йорк — всего 1,1%.
Больше всего велосипедов — в Шанхае
Шанхай стал безоговорочным лидером по количеству велосипедов в системах байкшеринга. На каждую тысячу жителей здесь приходится 44,35 велосипедов.
Второе место занял китайский Шэньчжэнь с 20,01 велосипеда на тысячу жителей.
Среди европейских городов лучший результат у Копенгагена — 8,91 велосипеда на тысячу жителей.
Далее в рейтинге расположились:
- Берлин — 5,86;
- Нью-Йорк — 4,47;
- Рим — 4,13;
- Лос-Анджелес — 3,41;
- еще один европейский город — 2,72;
- еще один показатель Европы — 2,17;
- самый низкий результат среди представленных городов у Лос-Анджелеса — 0,46 велосипеда на тысячу жителей.
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