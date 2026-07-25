0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В каких городах больше всего электромобилей и велосипедов

Технологии&Авто
25
Наибольшая доля электромобилей – в Копенгагене и Шэньчжэне
Наибольшая доля электромобилей – в Копенгагене и Шэньчжэне, Фото: magnific
В каком городе мира больше всего электрокаров, электробусов и велосипедов подсчитала компания Clean Cities Campaign. Это крупнейшая в Европе сеть общественных организаций, занимающаяся развитием экологического городского транспорта. Кампания объединяет более 140 неправительственных организаций и общественных инициатив из разных стран Европы.
В каких городах больше всего электромобилей и велосипедов

Наибольшая доля электромобилей — в Копенгагене и Шэньчжэне

По доле электромобилей в общем парке легковых автомобилей среди европейских городов лидирует Копенгаген — 18%.
Второе место занимает Амстердам с 14%.
Далее расположились:
  • Лондон — 6%;
  • Париж — 5%;
  • Берлин — 4%;
  • Мадрид, Рим и Варшава — примерно 1%.
В США показатели значительно ниже:
  • Сиэтл — 8%;
  • Лос-Анджелес — 6%;
  • Нью-Йорк — около 1%.
Среди китайских городов лидирует Шэньчжэнь с 18% электромобилей в легковом автопарке. В Пекине этот показатель составляет 16%, а в Шанхае — 10%.
В каких городах больше всего электромобилей и велосипедов

Китай опережает Европу по части электробусов

Наибольшую часть электробусов в городских автопарках имеют китайские города.
Лидирует Шэньчжэнь, где парк автобусов уже полностью электрический (100%).
В Пекине электробусы составляют 94,7% автопарка, а в Шанхае — 86,6%.
Среди европейских городов лучший показатель у Копенгагена — 99% электробусов.
В лидеры также входят:
  • Амстердам — ​​75,4%;
  • Лондон — 22,4%;
  • Париж — 20,8%;
  • Мадрид — 20,4%;
  • Рим — 14,9%;
  • Берлин — 14,4%;
  • Варшава — 11,9%.
Американские города существенно отстают:
  • Сиэтл — 16,5%;
  • Лос-Анджелес — 5,3%;
  • Нью-Йорк — всего 1,1%.
В каких городах больше всего электромобилей и велосипедов

Больше всего велосипедов — в Шанхае

Шанхай стал безоговорочным лидером по количеству велосипедов в системах байкшеринга. На каждую тысячу жителей здесь приходится 44,35 велосипедов.
Второе место занял китайский Шэньчжэнь с 20,01 велосипеда на тысячу жителей.
Среди европейских городов лучший результат у Копенгагена — 8,91 велосипеда на тысячу жителей.
Далее в рейтинге расположились:
  • Берлин — 5,86;
  • Нью-Йорк — 4,47;
  • Рим — 4,13;
  • Лос-Анджелес — 3,41;
  • еще один европейский город — 2,72;
  • еще один показатель Европы — 2,17;
  • самый низкий результат среди представленных городов у Лос-Анджелеса — 0,46 велосипеда на тысячу жителей.
По материалам:
Хмарочос
Электромобили
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems