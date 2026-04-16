Amazon и Apple объединились против Маска на $12 млрд

Amazon подтвердила приобретение Globalstar

Компания Amazon подтвердила покупку Globalstar и планирует интегрировать спутники и спектр оператора связи на низкой околоземной орбите (LEO) в собственную сеть Amazon Leo.

Об этом пишет издание Digital Trends.

Этот шаг должен ускорить развитие технологии прямой связи с устройством (D2D), позволяющей обычным смартфонам совершать звонки, отправлять сообщения и передавать данные через спутник.

Компания уже привлекла крупных клиентов для своего спутникового интернета, а новое соглашение поможет преодолеть часть инфраструктурных ограничений.

Партнерство по Apple и планы до 2028 года

Важной частью сделки стала новая договоренность между Amazon и Apple.

Сеть Amazon Leo обеспечит спутниковые услуги для iPhone и Apple Watch, включительно с:

экстренными вызовами SOS;

сообщениями;

сервисом Find My.

Globalstar уже сотрудничает с Apple, потому пользователи постепенно перейдут на расширенную сеть Amazon по мере ее развития.

Завершение сделки ожидается в 2027 г. после получения регуляторных разрешений.

Кроме того, Amazon планирует запустить свою спутниковую систему D2D нового поколения с 2028 года. Компания заявляет, что она обеспечит более высокую скорость и лучшую эффективность по сравнению с нынешними решениями формата «спутник-сотовая связь».

Новый этап конкуренции с SpaceX

Конкуренция между Amazon и SpaceX выходит за пределы борьбы за скорость домашнего Интернета.

Теперь речь идет о создании полноценной экосистемы связи. Ранее Amazon уже бросила вызов доминированию Starlink в авиации, а это соглашение может распространить конкуренцию на мобильные устройства.

Что это значит для пользователей

Интеграция Globalstar в инфраструктуру Amazon создает базу для глобальной спутниковой связи.

Для пользователей это значит:

появление спутниковой связи как стандартной функции смартфонов;

возможность оставаться на связи даже без мобильного покрытия;

постепенное исчезновение «мертвых зон».

В перспективе это может существенно изменить подход к мобильной связи и доступ к Интернету в мире.

