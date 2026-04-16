Amazon и Apple объединились против Маска на $12 млрд

Amazon подтвердила приобретение Globalstar
Компания Amazon подтвердила покупку Globalstar и планирует интегрировать спутники и спектр оператора связи на низкой околоземной орбите (LEO) в собственную сеть Amazon Leo.
Об этом пишет издание Digital Trends.
Этот шаг должен ускорить развитие технологии прямой связи с устройством (D2D), позволяющей обычным смартфонам совершать звонки, отправлять сообщения и передавать данные через спутник.
Компания уже привлекла крупных клиентов для своего спутникового интернета, а новое соглашение поможет преодолеть часть инфраструктурных ограничений.

Партнерство по Apple и планы до 2028 года

Важной частью сделки стала новая договоренность между Amazon и Apple.
Сеть Amazon Leo обеспечит спутниковые услуги для iPhone и Apple Watch, включительно с:
  • экстренными вызовами SOS;
  • сообщениями;
  • сервисом Find My.
Globalstar уже сотрудничает с Apple, потому пользователи постепенно перейдут на расширенную сеть Amazon по мере ее развития.
Завершение сделки ожидается в 2027 г. после получения регуляторных разрешений.
Кроме того, Amazon планирует запустить свою спутниковую систему D2D нового поколения с 2028 года. Компания заявляет, что она обеспечит более высокую скорость и лучшую эффективность по сравнению с нынешними решениями формата «спутник-сотовая связь».

Новый этап конкуренции с SpaceX

Конкуренция между Amazon и SpaceX выходит за пределы борьбы за скорость домашнего Интернета.
Теперь речь идет о создании полноценной экосистемы связи. Ранее Amazon уже бросила вызов доминированию Starlink в авиации, а это соглашение может распространить конкуренцию на мобильные устройства.

Что это значит для пользователей

Интеграция Globalstar в инфраструктуру Amazon создает базу для глобальной спутниковой связи.
Для пользователей это значит:
  • появление спутниковой связи как стандартной функции смартфонов;
  • возможность оставаться на связи даже без мобильного покрытия;
  • постепенное исчезновение «мертвых зон».
В перспективе это может существенно изменить подход к мобильной связи и доступ к Интернету в мире.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
