SpaceX готовит один из самых больших выходов на биржу в истории
SpaceX, производитель ракет и спутников Илона Маска, конфиденциально подала документы на первоначальное публичное размещение акций, что открывает путь к одному из самых больших размещений в истории.
Об этом сообщает The NEw York Times со ссылкой на источники.
Ранее компания обсуждала возможность продвижения к размещению примерно в июне, при этом Маск надеялся привлечь 50 миллиардов долларов или больше благодаря выходу на биржу.
Волна выходов на биржу
SpaceX оценивает себя более чем в 1 триллион долларов и может стать одной из самых дорогих компаний, которые выйдут на фондовый рынок после дебюта Saudi Aramco в 2019 году, когда энергетического гиганта оценили в 1,7 триллиона долларов. В результате Aramco привлекла более 29 миллиардов долларов во время размещения.
Размещение SpaceX может стать сигналом к волне огромных выходов на биржу, поскольку компании в области искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic также изучают такую возможность.
Что известно о SpaceX,
SpaceX, которую Маск основал в 2002 году с целью отправить людей на Марс, вырос в одну из ведущих космических компаний мира. С самого начала Маск говорил, что конечная миссия SpaceX — сделать человечество многопланетным видом, чтобы жизнь могла продолжаться, если с Землей что-нибудь произойдет.
С этого времени SpaceX запускала ракеты в космос и создала популярный спутниковый интернет-сервис Starlink. Среди клиентов компании — федеральное правительство США, украинские военные и многие другие. В Соединенных Штатах на SpaceX приходится пять из каждых шести космических запусков, согласно данным Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета.
В феврале Маск объединил SpaceX со своей компанией в области искусственного интеллекта xAI. Теперь в структуру SpaceX входят Starship — ракета с вертикальной посадкой, предназначенная для Марса, Starlink, чат-бот Grok от xAI, а также X.
