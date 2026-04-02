0 800 307 555
ру
SpaceX готовит один из самых больших выходов на биржу в истории

Фондовый рынок
487
SpaceX, производитель ракет и спутников Илона Маска, конфиденциально подала документы на первоначальное публичное размещение акций, что открывает путь к одному из самых больших размещений в истории.
Об этом сообщает The NEw York Times со ссылкой на источники.
Ранее компания обсуждала возможность продвижения к размещению примерно в июне, при этом Маск надеялся привлечь 50 миллиардов долларов или больше благодаря выходу на биржу.

Волна выходов на биржу

SpaceX оценивает себя более чем в 1 триллион долларов и может стать одной из самых дорогих компаний, которые выйдут на фондовый рынок после дебюта Saudi Aramco в 2019 году, когда энергетического гиганта оценили в 1,7 триллиона долларов. В результате Aramco привлекла более 29 миллиардов долларов во время размещения.
Размещение SpaceX может стать сигналом к ​​волне огромных выходов на биржу, поскольку компании в области искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic также изучают такую ​​возможность.

Что известно о SpaceX,

SpaceX, которую Маск основал в 2002 году с целью отправить людей на Марс, вырос в одну из ведущих космических компаний мира. С самого начала Маск говорил, что конечная миссия SpaceX — сделать человечество многопланетным видом, чтобы жизнь могла продолжаться, если с Землей что-нибудь произойдет.
С этого времени SpaceX запускала ракеты в космос и создала популярный спутниковый интернет-сервис Starlink. Среди клиентов компании — федеральное правительство США, украинские военные и многие другие. В Соединенных Штатах на SpaceX приходится пять из каждых шести космических запусков, согласно данным Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета.
В феврале Маск объединил SpaceX со своей компанией в области искусственного интеллекта xAI. Теперь в структуру SpaceX входят Starship — ракета с вертикальной посадкой, предназначенная для Марса, Starlink, чат-бот Grok от xAI, а также X.
По материалам:
Економічна Правда
SpaceXМаск
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems