0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Mitsubishi официально возвращает внедорожник Pajero

Технологии&Авто
3
Новый Pajero построят на рамной платформе пикапа Triton
Новый Pajero построят на рамной платформе пикапа Triton
Компания Mitsubishi Motors официально подтвердила возвращение культового внедорожника Mitsubishi Pajero. В некоторых странах модель также будет продаваться под названием Mitsubishi Montero.
Об этом пишет «Корреспондент».

Что известно об обновленном Mitsubishi Pajero

По прошествии нескольких лет слухов японский производитель опубликовал первый тизер нового поколения модели, премьера которого запланирована на осень 2026 года.
Читайте также
Новый Pajero будет построен на рамной платформе пикапа Mitsubishi Triton. Таким образом, внедорожник сохранит классическую конструкцию с рамой и будет ориентирован прежде всего на серьезное бездорожье.
В Mitsubishi заявляют, что модель получит специально доработанную подвеску, новый салон и улучшенный комфорт при езде.
В то же время компания обещает «выдающиеся внедорожные возможности», намекая на возвращение Pajero в классический формат настоящего экспедиционного внедорожника.
Первый тизер демонстрирует новую светодиодную оптику с Т-образными элементами и переднюю массивную часть кузова.
Ранее шпионские фото уже показывали, что автомобиль будет иметь прямоугольный силуэт, большие колесные арки и пропорции, прямо напоминающие Toyota Land Cruiser.
В самой Mitsubishi называют новинку «кросс-кантри SUV» и новым флагманом бренда, который займет позицию выше Mitsubishi Outlander.
Читайте также
Оригинальный Mitsubishi Pajero дебютировал еще в 1982 году и стал одним из самых успешных внедорожников японской марки. За четыре поколения модель разошлась тиражом более 3,25 миллионов экземпляров в более чем 170 странах мира.
Особую славу Pajero снискал благодаря ралли Dakar, где модель одержала 12 побед, став одной из самых успешных машин в истории марафона.
По материалам:
Корреспондент.net
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems