Mitsubishi официально возвращает внедорожник Pajero

Новый Pajero будет построен на рамной платформе пикапа Mitsubishi Triton. Таким образом, внедорожник сохранит классическую конструкцию с рамой и будет ориентирован прежде всего на серьезное бездорожье.
В Mitsubishi заявляют, что модель получит специально доработанную подвеску, новый салон и улучшенный комфорт при езде.
В то же время компания обещает «выдающиеся внедорожные возможности», намекая на возвращение Pajero в классический формат настоящего экспедиционного внедорожника.
Оригинальный Mitsubishi Pajero дебютировал еще в 1982 году и стал одним из самых успешных внедорожников японской марки. За четыре поколения модель разошлась тиражом более 3,25 миллионов экземпляров в более чем 170 странах мира.
Особую славу Pajero снискал благодаря ралли Dakar, где модель одержала 12 побед, став одной из самых успешных машин в истории марафона.