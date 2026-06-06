Mitsubishi официально возвращает внедорожник Pajero 06.06.2026, 02:14 — Технологии&Авто

Новый Pajero построят на рамной платформе пикапа Triton

Компания Mitsubishi Motors официально подтвердила возвращение культового внедорожника Mitsubishi Pajero. В некоторых странах модель также будет продаваться под названием Mitsubishi Montero.

Об этом пишет «Корреспондент».

Что известно об обновленном Mitsubishi Pajero

По прошествии нескольких лет слухов японский производитель опубликовал первый тизер нового поколения модели, премьера которого запланирована на осень 2026 года.

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Новый Pajero будет построен на рамной платформе пикапа Mitsubishi Triton. Таким образом, внедорожник сохранит классическую конструкцию с рамой и будет ориентирован прежде всего на серьезное бездорожье.

В Mitsubishi заявляют, что модель получит специально доработанную подвеску, новый салон и улучшенный комфорт при езде.

В то же время компания обещает «выдающиеся внедорожные возможности», намекая на возвращение Pajero в классический формат настоящего экспедиционного внедорожника.

Первый тизер демонстрирует новую светодиодную оптику с Т-образными элементами и переднюю массивную часть кузова.

Ранее шпионские фото уже показывали, что автомобиль будет иметь прямоугольный силуэт, большие колесные арки и пропорции, прямо напоминающие Toyota Land Cruiser.

В самой Mitsubishi называют новинку «кросс-кантри SUV» и новым флагманом бренда, который займет позицию выше Mitsubishi Outlander.

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Оригинальный Mitsubishi Pajero дебютировал еще в 1982 году и стал одним из самых успешных внедорожников японской марки. За четыре поколения модель разошлась тиражом более 3,25 миллионов экземпляров в более чем 170 странах мира.

Особую славу Pajero снискал благодаря ралли Dakar, где модель одержала 12 побед, став одной из самых успешных машин в истории марафона.

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