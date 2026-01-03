0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Гибридный кроссовер Mitsubishi создал ажиотаж на рынке

Технологии&Авто
0
Гибридный кроссовер Mitsubishi создал ажиотаж на рынке
Гибридный кроссовер Mitsubishi создал ажиотаж на рынке
На международном автосалоне в Таиланде компания Mitsubishi представила новую гибридную версию компактного кроссовера Xforce.
Модель уже несколько лет находится в продаже и ориентирована, прежде всего, на рынки Юго-Восточной Азии, где стабильно входит в число наиболее востребованных SUV в своем сегменте.
Появление гибридной модификации лишь усилило интерес к модели. По официальным данным, только в Таиланде количество заявок на приобретение Mitsubishi Xforce HEV превысило 7 тысяч единиц. Ранее кроссовер также получал престижное признание — Ассоциация автомобильных журналистов Таиланда присудила ему титул «Автомобиль года».
Mitsubishi Xforce создана на основе концепции Xperience the Force и оснащена современными технологиями бренда. Среди ключевых особенностей — гибридная силовая установка нового поколения, семь режимов движения и система активного распределения крутящего момента, улучшающая управляемость на разных типах покрытия.
Гибридный кроссовер Mitsubishi создал ажиотаж на рынке
Владельцы и потенциальные покупатели отмечают выгодное соотношение цены и качества, хорошо настроенную подвеску и просторный, продуманный интерьер. Именно эти факторы сделали Xforce популярным выбором в сегменте компактных городских кроссоверов.
Габариты модели соответствуют классу: длина кузова составляет 4,4 метра, ширина — 1,8 метра, а высота — 1,7 метра. В версии HEV автомобиль приводится в движение специально разработанной гибридной системой на базе 1,6-литрового бензинового двигателя, работающего в паре с электромоторами.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems