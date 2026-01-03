Гибридный кроссовер Mitsubishi создал ажиотаж на рынке 03.01.2026, 00:20 — Технологии&Авто

Гибридный кроссовер Mitsubishi создал ажиотаж на рынке

На международном автосалоне в Таиланде компания Mitsubishi представила новую гибридную версию компактного кроссовера Xforce.

Модель уже несколько лет находится в продаже и ориентирована, прежде всего, на рынки Юго-Восточной Азии, где стабильно входит в число наиболее востребованных SUV в своем сегменте.

Появление гибридной модификации лишь усилило интерес к модели. По официальным данным, только в Таиланде количество заявок на приобретение Mitsubishi Xforce HEV превысило 7 тысяч единиц. Ранее кроссовер также получал престижное признание — Ассоциация автомобильных журналистов Таиланда присудила ему титул «Автомобиль года».

Mitsubishi Xforce создана на основе концепции Xperience the Force и оснащена современными технологиями бренда. Среди ключевых особенностей — гибридная силовая установка нового поколения, семь режимов движения и система активного распределения крутящего момента, улучшающая управляемость на разных типах покрытия.

Владельцы и потенциальные покупатели отмечают выгодное соотношение цены и качества, хорошо настроенную подвеску и просторный, продуманный интерьер. Именно эти факторы сделали Xforce популярным выбором в сегменте компактных городских кроссоверов.

Габариты модели соответствуют классу: длина кузова составляет 4,4 метра, ширина — 1,8 метра, а высота — 1,7 метра. В версии HEV автомобиль приводится в движение специально разработанной гибридной системой на базе 1,6-литрового бензинового двигателя, работающего в паре с электромоторами.

