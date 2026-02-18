Какие «роскошные» автомобили ввозят в Украину — рейтинг брендов Сегодня 12:02 — Технологии&Авто

Porsche Taycan – в топе роскошных моделей, которые чаще всего ввозят в Украину

В 2025 году в Украину ввезли 504 автомобиля, которые подпадают под так называемый «налог на роскошь». Это в 3,2 раза меньше, чем годом ранее, и наименьший результат за последние 5 лет.

Об этом свидетельствует аналитика «Опендатабот».

Преимущественно luxury-авто оформляют на частных владельцев — 82%, или 413 машин. На компании приходится 18% таких автомобилей.

Какие luxury автомобили ввозят в Украину

Более половины списка «роскошных» авто составляют Porsche Taycan — 232 машины. В общей сложности на Porsche приходится 64% всего luxury-импорта с дополнительным налогообложением.

Второе место занимает Mercedes-Benz — 126 авто, или около четверти рынка. Остальные 11% распределили между собой:

Audi,

Rolls-Royce,

Aston Martin,

Lamborghini,

Maserati и другие премиальные бренды.

Двигатели и география в премиум-сегменте

В отличие от общего импорта авто, в сегменте роскоши преобладают электромобили — 65% всех ввезенных машин.

Еще 18% - это гибриды, которые могут работать как на электричестве, так и на бензине или дизеле. Чисто бензиновые авто занимают 17%, а дизельные — всего 0,4%.

Почти половина таких автомобилей зарегистрирована в Киеве и области — 236 единиц. Далее следуют Львовщина (52 авто), Одесщина (49) и Днепропетровщина (37).

Ультра-премиум: Rolls-Royce, Aston Martin и Lamborghini

Отдельно выделяется ультра-премиум сегмент. В прошлом году в Украину ввезли 21 Rolls-Royce, из которых 15 — электрическая модель Spectre стоимостью около 600 тыс. долларов. Также в реестре — 7 Aston Martin и 2 Lamborghini.

Кто платит «налог на роскошь»

Под дополнительное налогообложение подпадают автомобили в возрасте до 5 лет и стоимостью более 3,2 млн. грн.

Ставка фиксированная составляет 25 тыс. грн в год за каждый такой автомобиль.

